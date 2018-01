Dedé Santana é processado em quase R$ 285 mil por não comparecer em shows

(Foto: divulgação) Dedé Santana

Leia maisSem querer, Marcelo Adnet dá soco no rosto de Ana Furtado em …Zeca Camargo terá que pagar indenização de R$ 60 mil ao pai e à …

O eterno trapalhão Dedé Santana está com um problemão para resolver. O comediante está sendo processado em R$ 284.626,39 pelo produtor Edvan Ferreira de Araújo por perdas e danos. O motivo: Dedé cancelou apresentações no Nordeste em cima da hora.

Segundo o Notícias da TV, de Daniel Castro, Edvan planejou uma turnê pela região para ajudar Dedé. “Ele topou e me colocou como agente, para eu representá-lo em TVs, cinemas, comerciais e teatros. Tinha autonomia para negociar por ele“, conta o produtor, e continua: “Marcamos uma reunião em Fortaleza, com vários representantes da emissora. O Dedé estava desempregado, reclamando que não tinha nada para fazer. Consegui uma boa vitrine e no dia da reunião ele não apareceu”.

Edvan também alega que Dedé não apareceu em outros compromissos. “Com uma apresentação marcada para o sábado, ele me ligou às 23h de sexta e disse que não vinha. Eu já tinha feito acordo com dono de teatro, perdi dinheiro e ainda fiquei queimado”, disse ele.

Do outro lado da história, Vitor Lustosa, responsável por gerenciar a carreira de Dedé, explica que o comediante não compareceu na apresentação por estar entrando em uma roubada, segundo o produtor Tom Lopes que telefonou para avisá-lo.

“Não tinha porra nenhuma acontecendo de divulgação, não tinha televisão. E o Dedé já é ‘puta velha’ de estrada, ele sabe que sem mídia nem o Roberto Carlos consegue lotar teatro hoje em dia. O cara [Tom Lopes] me fala: ‘Isso vai ser um fracasso. Daqui a dois ou três dias o Dedé chega e não vai ter público’. O Dedé já estava no aeroporto de Campinas, esperando para embarcar, e a gente ainda não tinha recebido do Edvan nem a passagem de volta“, disse Lustosa ao site.

Que situação!

Os Trapalhões

1 de 22

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Os Trapalhões

Na década de 70, ele trabalho em comédias teatrais, e chegou a ser premiado como ator revelação por seu trabalho na peça A Dama do Camarote

Créditos: Arquivo Globo

Os Trapalhões

O quarteto participou de vários programas de TV nas décadas de 80

Créditos: Arquivo Globo

Olha o Zacarias!

É amigos e amigas, já faz 26 anos que o Zacarias foi embora

Créditos: Arquivo Globo

Mineirinho

Nascido em Sete Lagoas, em Minas Gerais, ele começou a despontar na década de 60

Créditos: Arquivo Globo

Humor na veia

Antes de chegar à TV, Zacarias foi vendedor de sapatos e bancário

Créditos: Arquivo Globo

Os Trapalhões

De Sete Lagoas, foi para Belo Horizonte para trabalhar na Rádio Inconfidência

Créditos: Arquivo Globo

Os Trapalhões

Lá protagonizou três humorísticos, e ganhou três prêmios de melhor humorista entre os anos de 1960 e 1963

Créditos: Arquivo Globo

Os Trapalhões

A fama rendeu um convite para fazer parte dos Trapalhões, isso em 1976…

Créditos: Arquivo Globo

Os Trapalhões

Renata Aragão, que já trabalhava com Dedé e Mussum, fez o convite para Mauro Faccio Gonçalves, o verdadeiro nome de Zacarias

Créditos: Arquivo Globo

Os Trapalhões

No Rio de Janeiro, Mauro ganhou destaque nos programas Times Square, Vovó De Vilhe e Show Riso, da extinta TV Excelsior

Créditos: Arquivo Globo

Os Trapalhões

O grupo lançou discos, e se tornou sinônimo de diversão e risadas na TV

Créditos: Arquivo Globo

Os Trapalhões

O último filme de Zacarias foi ao ar em 1990; “Uma Escola Atrapalhada”

Créditos: Arquivo Globo

Os Trapalhões

Após a morte de Zacarias, Renato Aragão chegou a cogitar o fim de Os Trapalhões

Créditos: Arquivo Globo

Os Trapalhões

Mas o trio decidiu continuar trabalhando como forma de homenagear o amigo perdido

Créditos: Arquivo Globo

Os Trapalhões

Após sua morte, o programa foi reformulado e passou a ser dividido em duas partes

Créditos: Arquivo Globo

Os Trapalhões

A primeira apresentava shows musicais e esquetes de humor em que Didi, Dedé e Mussum contracenavam com vários comediantes convidados

Créditos: Arquivo Globo

Os Trapalhões

A segunda parte trazia sempre uma aventura passada no Trapa Hotel

Créditos: Arquivo Globo

Os Trapalhões

O programa estreou na TV brasileira em 1977

Créditos: Arquivo Globo

Os Trapalhões

Teve poucas mudanças na década seguinte…

Créditos: Arquivo Globo

Os Trapalhões

E até 1993 manteve o mesmo jeitão de quando Zacarias ainda fazia parte do quarteto

Créditos: Arquivo Globo

Os Trapalhões

Zacarias foi casado por 17 anos com a atriz Selma Lopes

Créditos: Arquivo Globo

Os Trapalhões

Ao partir, Zacarias deixou uma filha, três netos e um país inteiro órfãos de boas risadas

Créditos: Arquivo Globo

Mais galerias

Famosos

Caito Mainier

TV e Cinema

Séries que amamos e completam 20 anos em 2018

TV e Cinema

Atores que ficaram a cara de seus personagens

Anterior

Próxima



Fonte: Vírgula UOL