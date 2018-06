Deborah Secco e Hugo Moura posam nus na capa da revista e fãs piram

Deborah Secco e Hugo Moura

Leia mais’Você que se permitiu ser a outra’, diz Jojo sobre prints para …Sete semanas após ser encontrado morto, Avicci é enterrado na …

Deborah Secco e Hugo Moura apareceram nus na capa da revista Trip, divulgada esta semana.

O casal, pai da pequena Maria Flor, bateu um papo com a psicanalista Regina Navarro Lins, do Amor & Sexo. Atualmente, os dois trabalham na mesma novela, Segundo Sol.

Os fãs piraram com a foto. “Uau! Que casalzão”, disse um. “Lindo”, afirmou outra. “Que ousadia! Que massa! Que lindo”, compartilhou outro.

Fonte: Vírgula UOL