Death Cab for Cutie vem ao Brasil pela primeira vez; conheça melhores músicas

O Death Cab for Cutie vai, finalmente, vir ao Brasil!

A banda foi confirmada nesta terça, 13, como uma das atrações do Popload Festival. Essa é a primeira vez que o grupo liderado por Ben Gibbard vem ao país em 21 anos de carreira. O Popload acontece em São Paulo, em outubro, mas a data exata e o local do evento ainda não foram confirmados. Também está sendo estudada a possibilidade de o festival ganhar uma edição carioca este ano.

O Death Cab for Cutie é uma das bandas mais cultuadas pelos fãs de indie rock. O grupo, que começou como um projeto solo de Gibbard, lançou o primeiro álbum You Can Play These Songs With Chords em 1997. O último álbum do DCFC, Kintsugi, foi lançado em 2015. Durante o processo de gravação do trabalho, o guitarrista, produtor e membro fundador Chris Walla anunciou que deixaria a banda quando o projeto fosse concluído. Kintsugi reflete esta perda e a dor do divórcio de Gibbard, que se separou da atriz Zooey Deschanel, com quem foi casado por dois anos, em 2011.

A banda também ficou marcada na cultura pop como o grupo predileto de Seth Cohen, personagem da série The O.C. interpretado por Adam Brody.

“Adivinha quem tem um ingresso pra ver Death Cab hoje à noite?”

Death Cab for Cutie — As melhores músicas

Death Cab for Cutie

A banda Death Cab for Cutie

Créditos: Reprodução

The O.C

O Seth Cohen, de The O.C., era viciado na banda, lembra?

Créditos: Reprodução

Black Sun – Death Cab for Cutie

“Há um papel de uma vida / E há ainda uma música para ser cantada”

Créditos: Reprodução

I Will Follow You Into The Dark – Death Cab for Cutie

“Se o paraíso e o inferno decidirem / Que ambos estão satisfeitos / Iluminarão os “Não” nas placas de “Há vagas” / Se não houver ninguém ao seu lado / Quando sua alma embarcar / Então eu te seguirei no escuro”

Créditos: Reprodução

I Will Possess Your Heart – Death Cab for Cutie

“Como eu desejo que você pudesse ver o potencial / O potencial de nós dois / É como um livro elegantemente encadernado / mas em uma língua que você ainda não pode ler, ainda não”

Créditos: Reprodução

Lack of Color – Death Cab for Cutie

“Eu devia ter te dado uma razão para ficar”

Créditos: Reprodução

Some Boys – Death Cab for Cutie

“Mas alguns meninos não escutam / Alguns meninos não ouvem nada / Eles não pedem permissão / Eles não têm inibições / Sem barreiras e eles conseguem o que querem / Mas alguns meninos não sabem amar”

Créditos: Reprodução

Soul Meets Body – Death Cab for Cutie

“Você é a única música que eu quero ouvir / Uma suave melodia elevando-se através da minha atmosfera”

Créditos: Reprodução

The Ghosts of Beverly Road – Death Cab for Cutie

“Mas se você me deixar ser sua linha do horizonte, eu vou deixar você ser a onda / Que me reduz a escombros, que parecia segura de longe”

Créditos: Reprodução

Tiny Vessels – Death Cab for Cutie

“então, um último toque e você irá embora / e fingiremos que isso significou muito mais / mas foi vil e barato / e você é linda, mas não significa nada para mim”

Créditos: Reprodução

Title and Registration – Death Cab for Cutie

“não há culpa pelo modo como nosso amor lentamente desapareceu / e agora que se foi, é como se nunca tivesse existido”

Créditos: Reprodução

Transatlanticism – Death Cab for Cutie

“Eu preciso de você tão mais perto”

Créditos: Reprodução

what sarah said – Death Cab for Cutie

“Por causa de um deslize violento, agora as memórias dependem de uma câmera defeituosa em nossas mentes”

Créditos: Reprodução

