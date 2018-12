Deadpool volta aos cinemas em versão para menores neste fim de ano

(Foto: reprodução/ vídeo)

Deadpool, o anti-herói violento e mais tagarela do universo Marvel voltará aos cinemas neste fim de ano. Era uma vez um Deadpool, que estreia dia 27 de dezembro no Brasil, apresenta uma versão para menores e para toda a família do filme Deadpool 2, lançado em maio de 2018.

A nova versão mostra a mesma trama, personagens e cenas de Deadpool 2, mas sem os palavrões e a quantidade de sangue jorrado. Outra novidade: o longa é narrado como um conto de fadas, em que em cenas inéditas o herói vivido por Ryan Reynolds rapta Fred Savage, ator conhecido pelo papel de Kevin Arnold na série Anos Incríveis, e lê o roteiro para ele.

Uma nova cena pós-crédito também foi inserida no longa e homenageia Stan Lee, criador do universo Marvel nos quadrinhos, que morreu em 12 de novembro de 2018.

Era uma vez um Deadpool é parte de uma campanha para ajudar no combate à luta contra o câncer. Ryan Reynolds revelou que a iniciativa doará 1 dólar de cada ingresso para instituições com este propósito. Em sua estreia nos EUA, o filme arrecadou 1 milhão de dólares.

Confira o trailer:

