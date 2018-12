De volta aos palcos! Los Hermanos anunciam turnê em 2019

(Foto: Los Hermanos) divulgação

Após quase quatro anos distante dos palcos, o grupo Los Hermanos anunciou nesta quarta, 5, que retornará em 2019 para uma turnê. Serão nove shows no Brasil entre abril e maio.

O grupo liderado por Marcelo Camelo e Rodrigo Amarante tocará dia 5 de abril na Arena Fonte Nova, em Salvador, 6 na Marina Park, em Fortaleza, 12 no Centro de Convenções, em Recife, 13 no Espaço Cultural, em João Pessoa, 26 no Esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte e 27 na Arena Mané Garrincha, em Brasília.

Em maio, se apresentam dia 4 no Maracanã, no Rio de Janeiro, 10 na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba e finalizam a turnê dia 18 no Allianz Parque, em São Paulo.

A pré-venda de ingressos para clientes Elo inicia nos dias 8 (sábado) e 9 (domingo) de dezembro à partir das 10h pelo site www.eventim.com.br. Para o público geral, as vendas abrem no dia 10 (segunda-feira) à partir das 10h pelo site www.eventim.com.br e pontos de vendas credenciados.

Los Hermanos ao vivo:

