De volta aos anos 90: Playstation 1 voltará às lojas em edição especial

Playstation 1

Pode parecer brincadeira, mas não é! Aparentemente, os anos 90 estão de volta. A Sony vai trazer de volta, em edição especial, o Playstation clássico. Sim, o primeiro!

O console será relançado após 25 anos, no dia 3 de dezembro. O custo será US$ 99,99 e já vem com 20 títulos na memória, como Final Fantasy VII, Tekken 3, e Ridge Racer Type 4.

Introducing #PlayStationClassic, a miniaturised version of the original PS console which comes with 20 preloaded games, including Final Fantasy VII, Tekken 3 and Ridge Racer Type 4.

PlayStation Classic launches on 3rd December: https://t.co/KhtnlOOKvi pic.twitter.com/UMRD3KB98Q

— PlayStation Europe (@PlayStationEU) 19 de setembro de 2018

O console é aproximadamente 45% menor do que o PlayStation original, mas emula a aparência original ao apresentar controles e embalagens semelhantes. Quem aí já quer um?!

Aprendemos que gráficos simples e poucos recursos (comparados com os de hoje) podem nos divertir

Super Nintendo e Mega Drive certamente foi a maior rivalidade da década

Créditos: Divulgação

Aprendemos a jogar baralho com o Windows

E fechar Paciência para esperar as cartinhas pulando na tela

Créditos: Reprodução

Aprendemos a ter medo vendo isto aqui na TV

Você certamente teve pesadelos com o Cadeirudo da novela A Indomada

Créditos: Reprodução

Aprendemos a não beber qualquer coisa por aí

Reza a lenda que o conteúdo dessas garrafinhas da Coca-Cola era veneno

Créditos: Reprodução/Mercado Livre

Aprendemos que o funk é bom demais com Furacão 2000, MC Bob Rum, Márcio e Goró e Claudinho e Buchecha

E o Planeta Xuxa (ou Xuxa Hits) que levou todos os funkeiros ao mainstream

Créditos: Reprodução

Aprendemos a selecionar melhor as nossas músicas, uma vez que nos nossos belos aparelhos de MP3 cabiam apenas 10 músicas

Não cabia nem o CD inteiro do Green Day aí 🙁

Créditos: Reprodução

Aprendemos a tomar conta de um bichinho de estimação com isso

Mesmo deixando ele morrer rapidinho 🙁

Créditos: Divulgação

Aprendemos a precisar de pouco para nos divertir

Colecionar Tazo era muito bom

Créditos: Reprodução

E com os palitos Stickbon também

Ótimos joguinhos para os dias chuvosos de verão

Créditos: Reprodução/Mercado Livre

Ou mais simples ainda

Quem não queria o Pirocoptero de todas as cores?

Créditos: Reprodução

Aprendemos geografia com o É o Tchan

Viajamos para o Havaí, para o Japão e para o Egito

Créditos: Divulgação

Aprendemos as regras de uma partida de futebol com o Skank

Bola na trave não altera o placar, bola na rede pra fazer o gol

Créditos: Reprodução

Aprendemos o horóscopo com os cavaleiros do zodíaco

Todo mundo queria o bonequinho correspondente ao seu signo

Créditos: Divulgação

Aprendemos que não tínhamos nenhum talento para a música por causa disso (Meu Primeiro Gradiente)

O Meu Primeiro Gradiente destruiu nossos sonhos de um dia virar cantor

Créditos: Reprodução

E do Plantão da Rede Globo também

Ayrton Senna e Mamonas Assassinas nos deixaram traumatizados

Créditos: Reprodução

Aprendemos a fazer mágicas com o GUGU

Você certamente teve algum produto do apresentador

Créditos: Reprodução/Mercado Livre

Aprendemos que o Brasil era bom demais no futebol

A melhor seleção de todos os tempos pra quem viveu aquela Copa

Créditos: Reprodução

Aprendemos a torcer para outros esporte, como o volêi, com a equipe olímpica de 92

Como esquecer de Tande, Maurício e Marcelo Negrão??

Créditos: Reprodução

A gente aprendeu a tomar banho com o Ratinho do Castelo Rá Tim Bum e a lavar as mãos também

Lava outra, lava uma mão

Créditos: Reprodução

Aprendemos a mexer num computador usando isso aqui

O Pense Bem era doido demais

Créditos: Reprodução/Mercado Livre

Fonte: Vírgula UOL