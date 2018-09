De volta ao rap! Will Smith participa do clipe de ‘Está Rico’, de Marc Anthony

Will Smith

Leia maisAriana Grande desabafa em uma série de tweets: “Tem sido um mês …Para todos os gostos: Andrea Bocelli, Kasabian e Of Montreal …

Will Smith está de volta ao rap no clipe de Está Rico, nova música de Marc Anthony e Bad Bunny. O vídeo marca o retorno oficial do ato ao mundo da música, após dez anos afastado.

Vale lembrar que Will Smith anunciou em maio deste ano que estava de volta ao estúdio. Ou seja, mais coisa deve vir por aí. O último disco de inéditas é de 2005.

Confira o clipe:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Will Smith

Créditos: Getty Images

Will Smith – After Earth

Créditos: reproducao

Will Smith – Homens de Preto 3

Créditos: reproducao

Will Smith – Sete Vidas

Créditos: reproducao

Will Smith – Hancock

Créditos: reproducao

Will Smith – Eu Sou a Lenda

Créditos: reproducao

Will Smith – À Procura da Felicidade

Créditos: reproducao

Will Smith – Hicth

Créditos: reproducao

Will Smith – Espanta Tubarões

Créditos: reproducao

Will Smith – Eu, Robô

Créditos: reproducao

Will Smith – Bad Boys 2

Créditos: reproducao

Will Smith – MIB 2

Créditos: reproducao

Will Smith – Ali

Créditos: reproducao

Will Smith – Lendas da Vida

Créditos: reproducao

Will Smith – As Loucas Aventuras de James West

Créditos: reproducao

Will Smith – Inimigo do Estado

Créditos: reproducao

Will Smith – MIB

Créditos: reproducao

Will Smith – Independence Day

Créditos: reproducao

Will Smith – Bad Boys

Créditos: reproducao

Will Smith – Seis Graus de Separação

Créditos: reproducao

Will Smith – Feita por Encomenda

Créditos: reproducao

Will Smith – A Lei de Cada Dia

Créditos: reproducao

Will Smith – Um Maluco no Pedaço

Will Smith começou a atuar em 1990, quando estreou a série The Fresh Prince of Bel-Air, que durou seis temporadas e foi chamada no Brasil de Um Maluco no Pedaço. No mesmo ano ele esteve em um episódio de ABC Afterschool Specials, como Hawker e, em 1991, apareceu como Fresh Prince no episódio I’m With the Band da série Blossom, mas nem foi creditado.

Créditos: reproducao

Will Smith

Créditos: Getty Images

Will Smith – After Earth

Créditos: reproducao

Will Smith – Homens de Preto 3

Créditos: reproducao

Will Smith – Sete Vidas

Créditos: reproducao

Will Smith – Hancock

Créditos: reproducao

Will Smith – Eu Sou a Lenda

Créditos: reproducao

Will Smith – À Procura da Felicidade

Créditos: reproducao

Will Smith – Hicth

Créditos: reproducao

Will Smith – Espanta Tubarões

Créditos: reproducao

Will Smith – Eu, Robô

Créditos: reproducao

Will Smith – Bad Boys 2

Créditos: reproducao

Will Smith – MIB 2

Créditos: reproducao

Will Smith – Ali

Créditos: reproducao

Will Smith – Lendas da Vida

Créditos: reproducao

Will Smith – As Loucas Aventuras de James West

Créditos: reproducao

Will Smith – Inimigo do Estado

Créditos: reproducao

Will Smith – MIB

Créditos: reproducao

Will Smith – Independence Day

Créditos: reproducao

Will Smith – Bad Boys

Créditos: reproducao

Will Smith – Seis Graus de Separação

Créditos: reproducao

Will Smith – Feita por Encomenda

Créditos: reproducao

Will Smith – A Lei de Cada Dia

Créditos: reproducao

Will Smith – Um Maluco no Pedaço

Will Smith começou a atuar em 1990, quando estreou a série The Fresh Prince of Bel-Air, que durou seis temporadas e foi chamada no Brasil de Um Maluco no Pedaço. No mesmo ano ele esteve em um episódio de ABC Afterschool Specials, como Hawker e, em 1991, apareceu como Fresh Prince no episódio I’m With the Band da série Blossom, mas nem foi creditado.

Créditos: reproducao

Mais galerias

Lady Gaga brilha com look metalizado na première de filme

Como seria se os Vingadores usassem os uniformes das HQs

Ana Paula Renault

Mais galerias

Lady Gaga brilha com look metalizado na première de filme

Como seria se os Vingadores usassem os uniformes das HQs

Ana Paula Renault

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-506076’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL