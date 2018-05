De verdade ou mentirinha? Artista cria esculturas de sorvete

Peças são feitas com plástico e resina

O artista Jourdan Joly criou a primeira escultura de sorvete de plástico em 2012, e desde então não parou. A primeira peça foi intitulada “Melhor Amigo Especial”: “era uma brincadeira que eu tinha sobre como as pessoas precisam ser melhores amigas para compartilhar uma sobremesa”, explicou ele ao The Guardian.

“É sempre bom ver as peças se materializarem aos meus olhos. Gosto do aspecto surreal dos sorvetes, que sempre provoca curiosidade nas pessoas sobre como as peças são feitas”, disse o artista. Para fazer os sorvetes em seu estúdio em Atlanta, nos Estados Unidos, Joly usa plástico e resina.

Fonte: Vírgula UOL