De surpresa, Beyoncé e Jay-Z lançam 1° álbum juntos

Jay-Z e Beyoncé

Para tudo! Beyoncé e Jay-Z quase mataram os fãs de felicidade neste sábado, 16. O casal que está na estrada com a turnê On The Run 2, lançou de surpresa o álbum Everything Is Love, com nove músicas inéditas. Intitulado The Carters, esse é o 1° projeto deles juntos .

O anúncio ocorreu durante o show que fizeram no London Stadium, em Londres. Por enquanto o álbum está disponível somente no Tidal, serviço de streaming de Jay-Z, mas a faixa APES**T já ganhou um clipe super luxuoso filmado dentro do museu do Louvre, em Paris, e pode ser conferido abaixo.

Isso que é um lacre!

Capa de Everything Is Love

Fonte: Vírgula UOL