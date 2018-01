De Rihanna a Wesley Safadão, celebridades que fazem 30 anos em 2018

Divulgação Rihanna e Wesley Safadão

O tempo é implacável. Com as celebridades não é diferente, então celebridades que até ontem eram adolescentes ou crianças hoje já estão próximos a se tornarem pessoas de 30 anos.

O MdeMulher fez uma lista com famosos que completam três décadas de vida em 2018. “E aí quem te assustou de já estar chegando na casas dos 30?”, perguntou a publicação.

Na lista estão nomes como Adele, Rihanna, Wesley Safadão, Camila Coelho, Haley Joel Osment (o garotinho de Sexto Sentido); (o Ron Wesley de Harry Potter), entre outros que estão na área desde 1988.

Famosos que fazem 30 anos em 2018

Adele

A diva nasceu em 5 de maio de 1988.

Créditos: Divulgação

Alicia Vikander

A nova Lara Croft, de Tomb Raider, chega aos 30 em 3 de outubro.

Créditos: Divulgação

Andressa Suita

A modelo e mulher de Gusttavo Lima comemora o aniversário em 20 de janeiro.

Créditos: Divulgação

Bela Gil

A apresentadora já fez aniversário, no dia 3 de janeiro.

Créditos: Divulgação

Brenda Song

A atriz de Zack & Cody: Gêmeos em Ação faz 30 anos em 27 de março.

Créditos: Divulgação

Camila Coelho

A blogueira e influencer faz aniversário no dia 27 de fevereiro.

Créditos: Divulgação

Colton Haynes

O ator de Teen Wolf e Arrow chega aos 30 em 13 de julho.

Créditos: Divulgação

Emma Stone

A atriz faz 30 anos dia 6 de novembro.

Créditos: Divulgação

Fiorella Mattheis

A atriz faz aniversário no dia dia 10 de fevereiro.

Créditos: Divulgação

Haley Joel Osment

O rapaz que fez o garotinho de Sexto Sentido. Ele faz aniversário em 10 de abril.

Créditos: Divulgação

Hayley Williams

A diva do Paramore faz aniversário de 30 anos no dia 27 de dezembro de 2018.

Créditos: Divulgação

Jamie Campbell Bower

O Caius da “Saga Crepúsculo: Amanhecer” faz 30 anos dia 22 de novembro.

Créditos: Divulgação

Jessie J

A cantora faz 30 anos no dia 27 de março também.

Créditos: Divulgação

Kayky Brito

O ator completa 30 anos em 6 de outubro.

Créditos: Erick Mem/Divulgação

Rihanna

A diva faz 30 anos em 20 de fevereiro.

Créditos: Terry Richardson

Rupert Grint

O Ron Wesley de Harry Potter chega às três décadas em 24 de agosto de 2018.

Créditos: Divulgação

Tati Minerato

A modelo faz aniversário dia 28 de março.

Créditos: Divulgação

Wesley Safadão

O monstrão do neoforró completa 30 anos no dia 6 de setembro.

Créditos: Divulgação

Vanessa Hudgens

A Gabriela de “High School Musical” completa 30 anos em 14 de dezembro.

Créditos: Divulgação

Zoë Kravitz

A atriz e filha de Lenny Kravitz chega aos 30 anos em primeiro de dezembro.

Créditos: Divulgação

Fonte: Vírgula UOL