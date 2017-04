De Rihanna a Jay Z, descubra qual é o patrimônio líquido de astros da música

Eles são adorados e no capitalismo selvagem todo esse amor se transforma em dinheiro. Descubra qual é o patrimônio líquido de artistas como Beyoncé, Rihanna, Jay Z, Madonna, Mariah Carey, entre outros nomes destacados da indústria musical. Os dados são do site Celebrity Net Worth.

Uma prova da força da indústria dos musicais, é ter em primeiro lugar, empatado com Paul McCartney, o nome de Andrew Lloyd Webber. O compositor da Broadway é autor de The Phantom of the Opera, Jesus Christ Superstar, Cats, Evita, entre outros. Ele e o ex-beatle têm fortuna estimada em US$ 1,2 bilhão (R$ 3,78 bilhões).

Fonte: Vírgula UOL