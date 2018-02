De miojo a pastel: Anitta conta qual foi sua dieta durante o Carnaval

Instagram Anitta se despediu do Carnaval no sábado, no centro do Rio de Janeiro

Muito se engana quem pensa que Anitta fez uma dieta rigorosa para ficar com o corpo sarado que apresentou durante o Carnaval.

A funkeira contou à coluna de Mariana Caruso, do jornal O Globo, que costuma comer nos dias de folia. De manhã, comia morangos com panquecas de “buttermilk”, depois era a vez de um pacote de biscoito recheado.

Mais tarde, meia barra de chocolate e dez pastéis de carne feitos pela mãe. À noite, miojo e nuggets.

Fonte: Vírgula UOL