De Leonardo a Galvão, filhos de famosos que são youtubers

Aos 16 anos, Luca Bueno mora com os pais em Orlando e dirige um Porsche Cayman 718. Poderia parecer apenas mais um youtuber rico, mas trata-se do filho caçula de Galvão Bueno.

Para evitar que a fama do pai ofuscasse o trabalho como influenciador, Luca só revelou o parentesco após estar estourado. Depois disso, o interesse cresceu ainda mais e hoje ele tem 320 mil inscritos.

Amigo de Luca, João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato, também é youtuber. Ele é dono do canal Chef do Futuro, com 25 mil inscritos.

Ru Baricelli, filha do ator Luigi Baricelli, é outra que faz sucesso como influenciadora. Seu canal no YouTube tem 175 mil inscritos.

Como também acontece, Enzo Celulari, o filho de Cláudia Raia e Edson Celulari, abandonou o canal em que postava covers. Há quatro anos não posta nada. Ainda assim, 1.239 pessoas o seguem. Hoje, ele é estudante de administração e diz não pensar mais em seguir carreira artística.

O mais famoso dos filhos de famosos youtubers, no entanto, é o caçula do Leonardo, João Guilherme, protagonista de Cúmplices de Um Resgate, novela do SBT. O influenciador também é cantor e escritor e não cansa de quebrar a internet. Seu canal no YouTube tem 3,2 milhões de seguidores. No Instagram, são 7,5 milhões.

Filho caçula de Galvão, Luca Bueno

Créditos: Reprodução

Gugu e João Augusto

Créditos:

Créditos: Reprodução

João Augusto Liberato e Luca Soares Galvão Bueno

Créditos: Reprodução

João Guilherme

Créditos: Reprodução

Galvão, Cacá, Popó, Letícia e Luca

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Luigi com Helena e Ru

Créditos: Thalita Castanha/Divulgação

Créditos: Reprodução

Enzo Celulari

Créditos: Reprodução/Instagram

Ru Baricelli

Créditos: Reprodução

Luigi Baricelli e Ru

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução/Facebook

Créditos: Reprodução/Facebook

Créditos: Reprodução/Facebook

Créditos: Reprodução/Facebook

Créditos:

Créditos: Reprodução/Facebook

Créditos: Reprodução/Facebook

Créditos: Reprodução/Facebook

Créditos: Reprodução/Facebook

Créditos: Reprodução/Facebook

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Créditos: Thomas Rera

Créditos: (Reprodução / Instagram)

