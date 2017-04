De fondue a batom vermelho; produtos mais procurados por brasileiros no inverno

Um levantamento feito pelo Google informa que fondue, batom, vinho e hidratante pra pele são alguns dos produtos mais procurados pelo brasileiro durante o inverno.

Em informativo, a pesquisa diz que além da grande procura por café, chocolate, queijo e carne, a busca por fondue aumenta em 600% na estação mais fria do ano, mas quem ganha são os supermercados, pois a procura é por receita caseira e não servida em restaurantes. Vinhos e vinho tinto também aumentam, principalmente os de marca chilena.

Já o batom vermelho sobe 130%, enquanto as buscas por batom rosa caem 17%. Hidratantes para pele e produtos de maquiagem também ganham força na estação, e procura por protetor solar despenca.

“Huuuuum, que deli!”

Por outro lado, alguns comportamentos indesejados crescem no inverno: estados emocionais indicadores de tristeza como depressão, solidão e ansiedade sobem 11% com o início do outono e 23% com a chegada do inverno. Buscas sobre como ‘melhorar a aparência’ e ‘como ser menos feia’ cresceram 45% no último ano. Seu ápice ocorre em todos os invernos, só voltando a cair em outubro.

Confira abaixo os produtos mais procurados no inverno:

Fonte: Vírgula UOL