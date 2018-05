De férias, Simone prova caviar e faz cara de nojo: “Prefiro rapadura”

Simone

Simone, dupla de Simaria, está de férias na Inglaterra e fazendo Stories super engraçados do que anda encontrando por lá. Na última sexta (18), a cantora teve sua primeira experiência provando caviar, que são ovas de esturjão não-fertilizadas, considerado uma iguaria de luxo.

Assim que colocou a comida na boca, fez uma baita cara de nojo e teve a melhor reação possível. “Deixo pra vocês finos o tal do caviar, eu fico com minha rapadura. Tchau, obrigado”, afirmou.

Durante as férias, Simone já foi para Paris e acompanhou um treino do PSG e encontrou o amigo Neymar Jr. Além disso, divertiu os seguidores ao responder rumores de que estava grávida.

“Gente, vocês são os melhores da vida. Vi agora uns fãs falando: ‘Simone tá grávida?’. É não, bebê. É muito sanduíche, muito macarrão, muita comida. É difícil. É comida mesmo, bebê”, completou.

Uma publicação compartilhada por simoneses (@simoneses) em 18 de Mai, 2018 às 12:05 PDT

Fonte: Vírgula UOL