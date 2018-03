De dar água na boca: empresário do Piauí reinventa Páscoa com ovo de coxinha

A gente sabe que pensar em Páscoa é, automaticamente pensar em ovos de páscoa. Mas você já parou pra pensar em como pode ser um ovo de páscoa salgado? Ou, mais especificamente, um ovo de páscoa feito do salgado mais amado pelos brasileiros, a coxinha?

Em Teresina, o empresário Bruno Ribeiro fez exatamente isso. Por sugestão de uma cliente que não gosta de chocolate, mas não queria sair do clima da Páscoa ao presentear os amigos, ele uniu as coxinhas que vendem tanto em sua confeitaria aos ovos.

Eles são do tamanho de ovos de 250g, mas acabam pesando mais por conta da massa, e vem nas opções de carne de sol com catupiry, camarão e o clássico frango com catupiry. Dá até vontade de viajar pro Piauí só pra comer uma delícia dessas, né? Dá uma olhada:

E para você que está pensando em uma Páscoa diferente, que tal esse ovo de coxinha recheado com frango e catupiry??? Porque na @latrufel você deseja e nos realizamos sua vontade. Páscoa gostosa, é Páscoa feliz!

Uma publicação compartilhada por La Trufel Confeitaria (@latrufel) em 22 de Mar, 2018 às 1:51 PDT

Fonte: Vírgula UOL