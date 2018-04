De Daniel Oliveira a Margot Robbie: veja mais de 40 atores que ficaram idênticos a personagens reais

Cazuza e Daniel de Oliveira

Hoje Cazuza, cantor que marcou profundamente o Brasil, completaria 60 anos. E sua história já foi contada em livros, peças de teatro e também no cinema. Quem aí não se lembra de Daniel de Oliveira ficando incrivelmente idêntico ao cantor para o longa Cazuza – O Tempo Não Para?

E no dia do aniversário de Cazuza, relembramos o trabalho primoroso de Daniel de Oliveira e também de outros 40 atores que ficaram idênticos aos seus personagens.

Confira:

Cazuza e Daniel de Oliveira

Cazuza – O Tempo Não Pára, de 2004

Créditos: Divulgação

Margot Robbie e Tonya Harding

Créditos: Divulgação

Selma Blair e Kris Jenner

Créditos: Divulgação

Rami Malek e Freddie Mercury

Filme ‘Bohemian Rhapsody’, que deve ser lançando em dezembro de 2018

Jackie Kennedy e Natalie Portman

Filme ‘Jackie’ estreia em 2017 no Brasil

Créditos: Divulgação

Aileen Wuornos e Charlize Theron

Monster – Desejo Assassino, em 2003

Créditos: Divulgação

Edith Piaf e Marion Cottilard

Piaf – Um Hino ao Amor, de 2007

Créditos: Divulgação

Nancy Reagan e Jane Fonda

O Mordomo da Casa Branca, 2013

Créditos: Divulgação

Bob Dylan e Cate Blanchett

Não Estou Lá, de 2007

Créditos: Divulgação

Amelia Earhart e Hilary Swank

Amelia, de 2009

Créditos: Divulgação

Truman Capote e Phillip Seymor-Hoffman

Capote, de 2005

Créditos: Divulgação

Tim maia e Babu Santana

Tim Maia, de 2013

Créditos: Divulgação

Mark Chapman e Jared Leto

Capítulo 27, de 2007

Créditos: Divulgação

Jimi Hendrix e Andre 3000

Jimi: Tudo a Meu Favor, de 2013

Créditos: Divulgação

Lady Di e Naomi Watts

Diana, de 2013

Créditos: Divulgação

Selena Quintanilla e Jennifer Lopez

Selena, de 1997

Créditos: Divulgação

Charles Chaplin e Robert Downey Jr.

Chaplin, de 1992

Créditos: Divulgação

Bettie Page e Gretchen Mol

Bettie Page, de 2006

Créditos: Divulgação

Bob Woodward e Carl Bernstein/Robert Redford e Dustin Hoffman

Todos os Homens do Presidente, de 1976

Créditos: Divulgação

James Brown e Chadwick Boseman

James Brown, de 2014

Créditos: Divulgação

Coco Chanel e Audrey Tautou

Coco antes de Chanel, de 2009

Créditos: Divulgação

Harvey Milk e Sean Penn

Milk: A Voz da Igualdade, de 2008

Créditos: Divulgação

Virginia Woolf e Nicole Kidman

As Horas, de 2002

Créditos: Divulgação

Peter sellers

Ashton Kutcher como Steve Jobs em 'Jobs'

Quem é quem? Tô perdido

Créditos: Divulgação

Adrien Brody como Salvador Dali em 'Meia-Noite em Paris'

Cara de um, focinho do outro!

Créditos: Divulgação

Michelle Williams como Marilyn Monroe em 'Sete Dias com Marilyn'

Surpreendeu, né?

Créditos: Divulgação

Meryl Streep como Margareth Tatcher em 'A Dama de Ferro'

Falou Meryl Streep a gente já pensa em Oscar

Créditos: Divulgação

Anthony Hopkins como Alfred Hitchcock em 'Hitchcock'

Super parecido, né?

Créditos: Divulgação

Bruno Ganz como Hitler em 'A Queda: As Últimas Horas de Hitler'

Filme pesado com ótima atuação do ator

Créditos: Divulgação

Daniel Day-Lewis como Abraham Lincoln em 'Lincoln'

Irmãos gêmeos ou é impressão?

Créditos: Divulgação

Ben Kingsley como Gandhi em 'Gandhi'

Até o tortinho da perna do óculos tá igual

Créditos: Divulgação

Eddie Redmayne e Felicity Jones como Stephen Hawking e Jane Wilde, sua mulher, em 'A Teoria de Tudo'

Remake total da foto

Créditos: Divulgação

Hellen Mirren como a Rainha Elizabeth II em 'A Rainha'

Dá pra enganar os britânicos facinho

Créditos: Divulgação

Jamie Foxx como Ray Charles em 'Ray'

Um clássico!

Créditos: Divulgação

Morgan Freeman como Nelson Mandela em 'Invictus'

Não tá IDÊÊÊÊÊÊÊNTICO, mas ficou bom

Créditos: Divulgação

Salma Hayek como Frida Kahlo em 'Frida'

Também não ficou idêntico, mas tá legal, vai!

Créditos: Divulgação

Gary Oldman como Bethoven em 'Minha Amada Imortal'

Quem diria, hein, Sirius Black?

Créditos: Divulgação

Vincent van Gogh e Kirk Douglas em 'Sede de Viver'

Créditos: Divulgação

Elizabeth Taylor e Lindsay Lohan em 'Liz e Dick'

Créditos: Divulgação

Oscar Wilde e Stephen Fry em 'Wilde'

Créditos: Divulgação

Pablo Picasso e Anthony Hopkins em 'Os Amores de Picasso'

Créditos: Divulgação

Fonte: Vírgula UOL