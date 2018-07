De Cobain a Elvis, qual seria aparência de ícones hoje?

Veja qual seria aparência atual de ícones da música

Você provavelmente já ouviu falar do Clube dos 27, uma lista trágica de pessoas icônicas que faleceram nessa idade, muitas vezes devido ao estilo de vida hedonista e de alto risco que perseguiam.

Muitas de nossas pessoas mais brilhantes e talentosas seguem tristemente um padrão similar, elas brilham incrivelmente brilhantes antes de partir muito cedo. Jim Morrison, Jimi Hendrix, Kurt Cobain e Janis Joplin são exemplos de alto nível disso, e infelizmente há muito mais. Mas e se eles ainda estivessem conosco? Como esses ícones, eternamente preservados na juventude, parecem hoje?

O Sachs Media Group fez uma parceria com a empresa de restauração e manipulação de fotos Phojoe para criar uma galeria dessas lendas caídas graciosamente envelhecidas, em uma homenagem ao que poderia ter sido.

Elvis Presley

Créditos: Reprodução/Sachs Media

Bob Marley

Créditos: Reprodução/Sachs Media

Jimi Hendrix

Créditos: Reprodução/Sachs Media

Kurt Cobain

Créditos: Reprodução/Sachs Media

Janis Joplin

Créditos: Reprodução/Sachs Media

Jim Morrison

Créditos: Reprodução/Sachs Media

John Lennon

Créditos: Reprodução/Sachs Media

Keith Moon

Créditos: Reprodução/Sachs Media

Karen Carpenter

Créditos: Reprodução/Sachs Media

Fonte: Vírgula UOL