De Carolina Ferraz a Owen Wilson, famosos que completam 50 anos em 2018

Montagem/Divulgação Famosos que fazem 50 anos em 2018

Dizem por aí com cada vez mais frequência que os 50 anos são os novos 30. De fato, muita gente está chegando à temida marca de meio século com corpinho invejável.

Outros mostraram não ter vocação para Dorian Gay, personagem de Oscar Wilde (1845-1900) famoso por nunca envelhecer. Com toda fama e dinheiro, nossos ídolos também estão sujeitos à ação do tempo.

É impossível não perceber que o tempo está passando e que estamos ficando velhos.

Celebridades que fazem 50 anos em 2018

Carolina Ferraz

25 de janeiro

Créditos: Divulgação

Terry Crews

30 de julho

Créditos: Divulgação

Sandra Annenberg

5 de junho

Créditos:

Brendan Fraser

3 de dezembro

Créditos: Divulgação

Betty Gofman

3 de março

Créditos: Divulgação

Celine Dion

30 de março

Créditos: Divulgação

Ashley Judd

19 de abril

Créditos: Divulgação

Cuba Gooding Jr.

Fez 50 anos em 2 de janeiro

Créditos: Divulgação

Damon Albarn

23 de março

Créditos: Divulgação

Daniel Craig

2 de março

Créditos: Divulgação

Gillian Anderson

Atriz conhecida por seu papel de agente especial do FBI Dana Scully na popular série Arquivo-X. Faz aniversário em : 9 de agosto.

Créditos: Divulgação

Hugh Jackman

12 de outubro

Créditos: Divulgação

Kathleen Hanna

Mais conhecida por ter sido vocalista da banda punk Bikini Kill entre 1990 e 1997, e mais tarde ter liderado a banda Le Tigre nos anos 200. Faz aniversário em 12 de novembro.

Créditos: Divulgação

Kylie Minogue

28 de maio

Créditos: Divulgação

LL Cool J

Fez 50 anos em 14 de janeiro

Créditos: Divulgação

Lucy Liu

2 de dezembro

Créditos: Divulgação

Naomi Watts

28 de setembro

Créditos: Divulgação

Owen Wilson

18 de novembro

Créditos: Divulgação

Patricia Arquette

8 de abril

Créditos: Divulgação

Thom Yorke

7 de outubro

Créditos: Divulgação

Tony Hawk

12 de maio

Créditos: Divulgação

Traci Lords

Atriz, produtora, diretora, cantora e ex-atriz pornográfica. Faz 50 anos em 7 de maio.

Créditos: Divulgação

Will Smith

25 de setembro

Créditos: Divulgação

Fonte: Vírgula UOL