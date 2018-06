De biquíni, Ludmilla ensina coreografia do hit ‘Dim Dim Dim’

(Foto: reprodução/ Instagram)

Ludmilla aproveitou o feriado prolongado para fazer uma viagem ostentação à Angra dos Reis, no sul do estado do Rio de Janeiro. Entre passeios de lancha e almoços regados a camarões e champanhes, a funkeira reservou um tempinho para ensinar a coreografia de seu novo hit, Dim Dim Dim, e postou no Instagram.

De biquíni, na areia e no meio das pedras, Ludmilla mostrou em fotos os passos da música que tem o refrão pegajoso “Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Dim, dim, dim, pode dar em cima de mim…”.

Ludmilla ensina coregrafia de 'Dim Dim Dim'

Créditos: reprodução/ Instagram

