De Anitta a Rihanna: letra dobrada no nome é segredo do sucesso?

Montagem/Reprodução Anitta e Rihanna

Seria coincidência ou há alguma relação entre a letra dobrada no nome de celebridades e seu sucesso? Estudiosos da Cabala, estudo antigo sobre o significado dos números, datas, letras e nomes, diriam que não.

Madonna, Ashton Kutcher, Lindsay Lohan, Demi Moore, Paris Hilton e Nicole Richie estão entre os famosos que já estudaram a Cabala.

Sejam por questões de energia do nome e numerologia ou não, entre os famosos com nome dobrados estão Anitta, Pabllo Vittar, Claudia Leitte, Rihanna, Madonna, Paolla Oliveira, Alinne Moraes, Gracyanne Barbosa.

Celebridades com letras dobradas no nome

1 de 10

Pabllo Vittar

Créditos: Divulgação

Alinne Moraes

Créditos: Divulgação

Madonna

Créditos: Divulgação

Anitta

Créditos: Divulgação

Jennifer Lopez

Créditos: Divulgação

Rihanna

Créditos: Divulgação

Paolla Oliveira

Créditos: Divulgação

Claudia Leitte

Créditos: Divulgação

Gracyanne Barbosa

Créditos: Divulgação

Sheron Menezzes

Créditos: Reprodução/VIP

Fonte: Vírgula UOL