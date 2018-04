De Anitta a MC Loma, funkeiros que viraram popstars

Anitta

Já definia Som de Preto, de Amilcka e Chocolate: “É som de preto, de favelado/ mas quando toca ninguém fica parado”.

Para quem duvidava ou tinha preconceito, hoje é obrigado a conviver com o fato inegável que o gênero surgido nos bailes das comunidades do Rio de Janeiro dita moda no planeta com sua estética eletrônica do gueto.

O pop brasileiro hoje também é basicamente funk com uma sonoridade mais radiofônica e uma temática sexual menos explícita.

Artistas surgidos como funkeiros, como Anitta, Ludmilla e Nego do Borel hoje são popstars. São Paulo é um pólo importante também, com Guimê e Bin Laden, com Recife despontando após o sucesso de MC Loma e as Gêmeas Lacração, donas de um dos hits do verão, Envolvimento.

Escama só de peixe: MC Loma e as Gêmeas Lacração

Uma prova de que Anitta é o ícone do momento diva televisiva ocorre nesta terça (3), às 20h30, com a estreia do programa Anitta Entrou No Grupo, no Multishow.

Música de diferentes gêneros, quadros, bate-papos, surpresas e muita interação por meio das redes sociais com a plateia e com o público de casa vão rolar.

Serão quatro episódios. Após dois anos à frente do “Música Boa Ao Vivo”, Anitta aceitou o desafio de comandar um novo programa no canal em que apresenta um game show e recebe dois convidados especiais a cada episódio para competições musicais e brincadeiras ao vivo.

Sem entregar as surpresas da nova atração ao vivo, a popstar comenta sobre suas expectativas e como surgiram as ideias para a construção do programa, que ela desenvolveu junto com o Multishow.

“Pensamos em um formato que eu pudesse trazer alguns amigos e misturar música, humor e entretenimento. A dinâmica é trazer cantores para apresentarem músicas uns dos outros, mas com o desafio de cantar com a banda do outro artista. No meio disso tudo, vamos fazer brincadeiras, jogos. Queremos deixar o programa com um ritmo bacana para quem está assistindo, com um roteiro legal. É um programa bem descontraído. E, claro, eu entro na brincadeira também”, disse.

Em todos os episódios, Anitta conta com a participação de Victor Sarro na dinâmica da competição. Marília Mendonça e Nego do Borel são os convidados da estreia, enquanto Jojo Todynho será uma assistente de palco para lá de especial, participando dos quadros com a apresentadora e a dupla do dia, além de trazer tudo o que rola nas redes sociais sobre o programa em tempo real. Escalados para o time de assistentes de palco nos próximos episódios estão ainda David Brazil, Gominho e Tirullipa.

O programa promete muita diversão com quadros envolvendo música e humor, preparados especialmente para cada episódio. Anitta e seus assistentes especiais não escapam das brincadeiras e também participam dos quadros do game show. Um telão no palco vai trazer surpresas, vídeos, fotos, memes e demais conteúdos enviados pela plateia presente e pelo público de casa, através de um grupo no Facebook chamado “Anitta Entrou no Grupo” e também pelo Whatsapp oficial do programa, no número (21) 99744-2504.

SERVIÇO

Anitta Entrou No Grupo” (AO VIVO)

Estreia: dia 03 de abril, às 20h30, no Multishow

Exibição: terças, às 20h30

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Loma e as Gêmeas Lacração

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Carol

Créditos: Raquel Abe

MC Bin Laden

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Guimê

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Livinho

Créditos: Reprodução/Facebook

Nego do Borel

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Fioti

MC Fioti

Créditos: Divulgação

MC Kauan

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Bin Laden e MC Brinquedo

Créditos: Reprodução/Facebook

MC G15

Créditos: Divulgação

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Livinho

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Livinho

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Guimê

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

Nego do Borel

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Bin Laden

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Bin Laden

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Bin Laden

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Bin Laden

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Bin Laden

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Bin Laden

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Bin Laden

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Carol

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Carol

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Carol

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Guimê

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Carol

Créditos: Marcella Zamith/I Hate Flash

MC Guimê

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Guimê

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Guimê

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Carol

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Guimê

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Guimê

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Guimê

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Guimê

Créditos: Reprodução/Facebook

MC João

Créditos: Reprodução/Facebook

MC João

Créditos: Reprodução/Facebook

MC João

Créditos: Reprodução/Facebook

MC João

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

MC João

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Livinho

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Livinho

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

Nego do Borel

Créditos: Reprodução/Facebook

Nego do Borel

Créditos: Reprodução/Facebook

Nego do Borel

Créditos: Reprodução/Facebook

Omulu e MC Bin Laden

Créditos: Reprodução/Facebook

Omulu

Créditos: Reprodução/Facebook

Omulu

Créditos: Reprodução/Facebook

Omulu

Créditos: Reprodução/Facebook

Omulu

Créditos: Reprodução/Facebook

DJ RD da NH

Créditos: Reprodução/Facebook

Omulu

Créditos: Reprodução/Facebook

Omulu

Créditos: Reprodução/Facebook

Omulu

Créditos: Reprodução/Facebook

Omulu e Diplo

Créditos: Reprodução/Facebook

DJ RD da NH

Créditos: Reprodução/Facebook

DJ RD da NH

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Kauan

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Kauan

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Kauan

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Kauan

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Kauan

Créditos: Reprodução/Facebook

MC G15

Créditos: Reprodução/Facebook

MC G15

MC G15 é o rei do Carnaval

Créditos: Reprodução/Facebook

MC G15

Créditos: Reprodução/Facebook

MC G15

Créditos: Reprodução/Facebook

MC G15

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Loma e as Gêmeas Lacração

Créditos: Reprodução/Facebook

Anitta

Créditos: Divulgação/Multishow

Fonte: Vírgula UOL