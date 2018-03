De Anitta a Fátima Bernardes: 10 mulheres brasileiras e inspiradoras da atualidade

(Foto: montagem) Leila Pereira, Anitta, Paula Bellizia e Fátima Bernardes

Como sabemos, todos os dias são das mulheres. Mas, em 8 de março comemora-se o Dia Internacional da Mulher para reforçar a importância do sexo feminino na sociedade, que a cada ano vem lutando pelos direitos, igualdade e se destacando cada vez mais em posições que antes eram dominadas pelos homens.

Para celebrar a data, reunimos 10 mulheres brasileiras que estão inspirando e servindo de exemplo. E se destacando pelo mundo. Vai de cantoras como Anitta e Jojo Todynho, que quebraram paradigmas, a empreendedoras poderosas como Leila Pereira (Presidente da Crefisa) e Paula Bellizia (Presidente da Microsoft Brasil). Além da apresentadora mais amada do país, Fátima Bernardes, que se reinventou nos últimos anos.

10 mulheres brasileiras e inspiradoras da atualidade

Fátima Bernardes

A apresentadora mais querida do Brasil se reinventou na vida. Na parte profissional, deixou o jornalismo de lado e fincou o pé no sucesso com o programa ‘Encontro com Fátima Bernardes’. No pessoal, se divorciou de William Bonner em 2016 e encontrou um novo amor 25 anos mais jovem que ela, o advogado e cheio de vida Túlio Gadelha.

Créditos: divulgação

Anitta

Anitta mostrou que é muito mais que um rostinho bonito e um corpo que rebola munido de hits radiofônicos. Em 2017, a funkeira deu uma lição de empreendedorismo e liderança da própria carreira que a fez subir de patamares e ser eleita a ‘Mulher do Ano’ pela revista GQ Brasil . Foi só tiro certeiro!

Créditos: divulgação

Paula Bellizia

Paula é considerada uma das mulheres mais importantes do mundo. De funcionária da área de marketing da Whirpool, seu primeiro emprego, se tornou a Presidente da Microsoft Brasil, passando antes pela Telefônica, Facebook e Apple. Ao site da Exame, ela relembra quando foi convidada para assumir o cargo: ‘Um dia, recebi uma ligação e me disseram: ‘Vem ser a líder no Brasil’. Não dormi!’.”

Créditos: divulgação/ Raquel Espirito Santo

Celina Turchi

A médica e cientista brasileira de 64 anos é considerada pela ‘Revista Time’uma das 100 pessoas mais importantes do mundo. Atuante na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Pernambuco, Celina ganhou o título de influenciadora mundial pelo papel que desenvolveu na investigação dos casos de microcefalia e a relação com o vírus Zika. A revista britânica ‘Nature’ a colocou na lista dos dez cientistas mais importantes dos últimos anos.

Créditos: divulgação

Jojo Todynho

A funkeira carioca de 21 anos é o maior exemplo de quebra de paradigmas. Negra, gorda e de cabelo crespo, os holofotes se viraram para ela após o estouro do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’. Jojo apareceu em tudo quanto é mídia e desfilou pela Beija-Flor no Carnaval, estampando pra todo mundo que padrão de beleza é coisa do passado.

Créditos: reprodução

Leila Pereira

Presidente da Crefisa, a empresária virou ídola dos palmeirenses ao injetar mais de 300 milhões no Palmeiras, estabelecendo o time financeiramente com o patrocínio de peso e elevando a auto-estima dos jogadores e da torcida. Segundo o site da Exame, Leila tem um objetivo: virar a mandatária do Palmeiras.

Créditos: divulgação

Ivete Sangalo

Tem exemplo maior de mulher do que Ivete Sangalo? Linda, talentosa, divertida e ostentando um barrigão de gêmeos durante 2017, que nasceram em fevereiro deste ano em noite de Carnaval. Na gestação, a cantora se apresentou no Rock in Rio, sambou, inventou coreografia e não parou de trabalhar um segundo sequer. Veveta é inspiração que exala luz e vida.

Créditos: reprodução

Luisa Dörr

Com 28 anos de idade, a fotógrafa tem em seu currículo 12 capas da revista ‘Time’, quando participou do projeto ‘Firsts’, em que clicou algumas das mulheres mais influentes do mundo. Detalhe: todas as fotos para a capa da revista gringa foram feitas com um iPhone. A brasileira também já colaborou com as publicações ‘The Telegraph’, ‘Marie Claire South Korea’ e ‘Vice’.

Créditos: reprodução

Adriana Behar

A ex-jogadora de vôlei de praia e medalhista olímpica foi escolhida como uma das mulheres mais inspiradoras de 2017 pela emissora britânica BBC.

Créditos: reprodução

Mc Soffia

Com somente 13 anos de idade, a rapper paulistana é outra brasileira que entrou na lista de mulheres mais inspiradoras de 2017, feita pela BBC. Desde os 11 anos a menina combate o racismo e o preconceito em músicas como ‘Menina Pretinha’ e ‘Barbie Black’, mostrando que o futuro do hip hop brasuca é delas.

Créditos: reprodução

