De Andressa Urach a Babi Muniz; estrelas do Miss Bumbum

Cacau Oliver sabe fazer barulho na mídia como poucos. Só esse ano, Cacau, 39 anos, estreou sua biografia Make Celebrities, encerrou o concurso Miss Bumbum no Brasil – para em seguida anunciar Miss Bumbum World 2019, em julho, na Rússia – e ainda teve sua primeira temporada exibida pelo canal E! do reality Criador de Celebridades.

Agora, o assessor prepara para seguir um novo caminho em Portugal. O jornalista prepara ainda para 2019 a edição de dois projetos televisivos. O primeiro é chamado de Transformation, enquanto o segundo será um documentário com as maiores polêmicas do concurso.

Cacau fechou o ano com um recorde de 126 capas publicadas ao redor do mundo, incluindo Thammy Miranda a Andressa Urach.

“Acredito que as feministas me odeiam por ter criado um Miss Bumbum e por fazer tantas capas, faz parte. É um recorde”.

De Andressa Urach a Babi Muniz, veja participantes do Miss Bumbum que se tornaram famosas:

Fonte: Vírgula UOL