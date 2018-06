De Anavitória a Safadão, ouça candidatas a hit da Copa

Músicas da Copa

De Anavitória a Safadão, passando por Kevinho e Ronaldinho Gaúcho, não são poucos os artistas que estão tentando emplacar hits temáticos nesta Copa do Mundo 2018.

Com o futebolzinho da estreia com o frustrante empate de 1 a 1 diante da Suíça, talvez a seleção não vá longe na Rússia, mas em relação à quantidade de músicas feitas para a Copa, estamos bem.

“Agora é hexa”, Anavitória e Atitude 67

“Copa do bumbum”, MC WM e Léo Santana

“Eu vim pra fazer diferença”, Alexandre Pires e Thiaguinho

“Papum”, Kevinho

“Disputa do bumbum”, MC Loma e as Gêmeas Lacração

“Eu e a torcida do Brasil”, Aviões e Wesley Safadão

“Oooh la la la la”, K2rhym e Ronaldinho Gaúcho

“Vai âe”, Ruy Brissac

Anavitoria

Créditos: Divulgação

Kevinho e Gabriel Jesus

Créditos: Divulgação

MC Loma

Créditos: Divulgação

MC WM e Léo Santana

Créditos: Divulgação

Ronaldinho Gaúcho

Créditos: Divulgação

Thiaguinho e Alexandre Pires

Créditos: Divulgação

Aviões e Wesley Safadão

Créditos: Divulgação

Ruy Brissac

Créditos: Divulgação

Fonte: Vírgula UOL