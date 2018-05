Dave Grohl diz não conseguir escutar discos do Nirvana: ‘É muito pessoal’

(Foto: divulgação) Dave Grohl

Em entrevista à GQ publicada nesta quarta, 23, Dave Grohl, vocalista do Foo Fighters, contou que não consegue escutar os discos do Nirvana, sua ex-banda que se tornou um sucesso mundial e terminou de forma drástica com o suicídio de Kurt Cobain, em 1994.

“Quando Kurt morreu, toda vez que as rádios tocavam canções do Nirvana partia o meu coração”, diz Grohl. “Eu não coloco os discos do Nirvana para ouvir, embora eles estejam em todos os lugares. Eu entro no carro, começa a tocar Nirvana. Eu vou em uma loja, os álbuns estão lá. Para mim, é muito pessoal”.

Na matéria, Grohl também fala que lembra de cada momento, cada detalhe das gravações dos álbuns do Nirvana: “Eu me lembro de tudo sobre aqueles discos. Do shorts que eu estava usando quando gravamos determinada música, ou que nevou no dia”.

Fotos inéditas do ensaio de Nevermind, do Nirvana

Ensaio do Nevermind

Créditos: Kirk Weddle/Modern Rocks Gallery

Fonte: Vírgula UOL