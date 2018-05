Datena deixa Alok sem graça durante participação em programa ao vivo

Alok e Datena

Alok participou de programa de Datena, na Band, e acabou passando por uma saia justa na atração. O DJ falava da música Ocean, que foi feita para uma fã que lutava contra o câncer e acabou morrendo.

“Ana Paula, um beijo grande não só do Alok, mas de todo o Brasil para você”, disse Datena. O DJ explicou que ela acabou morrendo. O apresentador, então, rebateu: “Serve mesmo assim”.

Dia difícil

Além do fora dado por Datena, Alok estava enfrentando um dia bem difícil. Sua namorada, Romana Novais, perdeu o bebê que esperava, na sétima semana de gestação.

Chorando, Alok disse que não sabia se conseguiria se apresentar. “Ele veio para cá em um dia difícil, a gente não vai nem comentar isso. Ele está vivendo um dia não muito legal”, afirmou Datena.

“O fato de você estar aqui para cumprir um compromisso profissional já nos deixa muito felizes, se você quiser tentar se apresentar, eu ficaria muito feliz. Se você não tiver condições, pode parar no meio, fazer o que você quiser, porque eu respeito muito o momento de cada ser humano”, finalizou.

