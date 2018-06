Danilo se lesiona e Fágner o substitui contra a Costa Rica

O técnico da Seleção, Tite, teve que fazer uma alteração de última hora no time que começa a partida contra a Costa Rica, amanhã (22). O lateral-direito Danilo foi diagnosticado com uma lesão muscular no quadril. Em seu lugar, entrará Fágner.

De acordo com a CBF, a lesão deixa Danilo fora desta segunda rodada da primeira fase, mas a confederção não informou nada a respeito do restante da competição. O lateral do Manchester City iniciará tratamento com fisioterapia e ficará em observação pelo departamento médico da Seleção Brasileira.

Brasil e Costa Rica se enfrentam amanhã às 9h, em São Petersburgo. O time entra em campo com Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Philippe Coutinho; Willian, Neymar e Gabriel Jesus. O zagueiro Thiago Silva usará a braçadeira de capitão, mantendo o rodízio adotado por Tite.

Fonte: Agência Brasil