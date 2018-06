Daniela Mercury e Iza lançam clipe da Copa: ‘Seleção precisa de suingue’

(Foto: Felipe Panfili) Daniela Mercury e IZA

Leia maisNeymar se declara para Bruna Marquezine no Dia dos Namorados: ‘MA …Show poderoso, músicas novas e gritos de ‘pisa menos’ marcam …

“Vai, Brasil, dá um show! Mete a bola na rede e mata a minha sede de gol. Mais um, mais um! Vamos lá, Seleção, enche o meu coração. Quero ser hexacampeão”, diz a letra de Brahma: O Hino da #Torcida N1 , nova versão da música da Copa do Mundo de 1994, que, nas vozes de Daniela Mercury e Iza, ganhou um clipe lançado nesta quarta, 13. O Virgula acompanhou a gravação de perto e conversou com as novas donas do hit.

“A primeira Copa do Mundo que assisti foi a de 1994. Eu era uma criança e lembro quando a música tocou. Foi um momento muito especial pra mim, muito marcante. Então, eu não poderia ficar mais lisonjeada em poder fazer parte disso”, conta Iza entre o registro de uma cena e outra em uma locação no bairro da Mooca, em São Paulo.

“Eu acho legal quando a música é forte e boa o suficiente ao ponto de ser tocada e cantada nos estádios. Toda Seleção tem um hino”, continua Iza. “Toda energia positiva e mobilização que a gente conseguir enviar à Seleção Brasileira é muito bem vinda. Principalmente essa música, que foi tão importante pra gente na Copa de 1994″, diz ela.

Nos bastidores da gravação, Daniela aproveita para falar sobre a responsabilidade que o time brasileiro possui em mãos:“A Seleção é um ícone que motiva o público brasileiro, porque o futebol tem uma importância muito grande na nossa cultura, e ela é quem pode unir o país em um momento desses. Ela tem que mostrar o lado lindo do esporte e reforçar os pontos éticos em competições justas. O esporte sempre traz valores muito importantes para nós”.

O ritmo da nova versão lembra muito o da cantada em 1994, e Daniela justifica a ‘good vibe’ da canção: “O brasileiro vem sofrendo demais nesses últimos anos e não queremos sofrer mais. Então, eu procuro passar o pensamento positivo nas músicas, com a brasilidade do axé, do samba, e de canções fortes e rítmicas. Fazer a canção da torcida Nº 1 é quase que natural pra mim. É como se fosse uma canção minha (risos)”.

A união das duas cantoras; uma que é precursora do axé e a outra considerada uma das representantes da nova geração musical, foi escolha certeira. “Colocar uma carioca e uma baiana juntas dá um time bom pra gente empurrar a Seleção, né! A Seleção precisa de suingue e vai precisar saber dançar bem dentro do campo”, brinca Daniela.

No embalo, a Rainha do Axé logo elogia a amiga: “Quando vi a Iza cantando pela primeira vez, há uns dois anos, pensei: ‘Nossa, que voz linda. Que postura bonita de palco. Por que essa menina ainda não é conhecida?’. Depois, não fui só eu que achei isso e logo perceberam que ela é uma artista pronta, das mais consistentes dessa turma nova”.

Iza também tece comentários sobre a companheira de canção, no caso, uma ídola: “Eu passei a minha infância em Natal e tinha muito contato com o axé. A Dani foi a primeira mulher que eu vi cantando ao vivo e ela me influenciou muito no meu jeito de cantar e de dançar”. Daniela concorda: “Temos um DNA parecido (risos)”.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Daniela Mercury e IZA em 'Brahma: O Hino da #Torcida N1'

Créditos: Felipe Panfili

Daniela Mercury e IZA em 'Brahma: O Hino da #Torcida N1'

Créditos: Felipe Panfili

Daniela Mercury e IZA em 'Brahma: O Hino da #Torcida N1'

Créditos: Felipe Panfili

Daniela Mercury e IZA em 'Brahma: O Hino da #Torcida N1'

Créditos: Felipe Panfili

Daniela Mercury e IZA em 'Brahma: O Hino da #Torcida N1'

Créditos: Felipe Panfili

Daniela Mercury e IZA em 'Brahma: O Hino da #Torcida N1'

Créditos: Felipe Panfili

Daniela Mercury e IZA em 'Brahma: O Hino da #Torcida N1'

Créditos: Felipe Panfili

Daniela Mercury e IZA em 'Brahma: O Hino da #Torcida N1'

Créditos: Felipe Panfili

Daniela Mercury e IZA em 'Brahma: O Hino da #Torcida N1'

Créditos: Felipe Panfili

Daniela Mercury e IZA em 'Brahma: O Hino da #Torcida N1'

Créditos: Felipe Panfili

Daniela Mercury e IZA em 'Brahma: O Hino da #Torcida N1'

Créditos: Felipe Panfili

Daniela Mercury e IZA em 'Brahma: O Hino da #Torcida N1'

Créditos: Felipe Panfili

Daniela Mercury e IZA em 'Brahma: O Hino da #Torcida N1'

Créditos: Felipe Panfili

Daniela Mercury e IZA em 'Brahma: O Hino da #Torcida N1'

Créditos: Felipe Panfili

Daniela Mercury e IZA em 'Brahma: O Hino da #Torcida N1'

Créditos: Felipe Panfili

Daniela Mercury e IZA em 'Brahma: O Hino da #Torcida N1'

Créditos: Felipe Panfili

Daniela Mercury e IZA em 'Brahma: O Hino da #Torcida N1'

Créditos: Felipe Panfili

Daniela Mercury e IZA em 'Brahma: O Hino da #Torcida N1'

Créditos: Felipe Panfili

Daniela Mercury e IZA em 'Brahma: O Hino da #Torcida N1'

Créditos: Felipe Panfili

Daniela Mercury e IZA em 'Brahma: O Hino da #Torcida N1'

Créditos: Felipe Panfili

Mais galerias

Palco Red Bull Music no João Rock

Onde ouvir música em Orlando

Halsey em São Paulo

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Palco Red Bull Music no João Rock

Onde ouvir música em Orlando

Halsey em São Paulo

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1282944’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL