Daniela Albuquerque rebate críticas: “Não destruí casamento de ninguém”

Daniela Albuquerque, 34 anos, conversou com Álvaro Leme em vídeo do canal do Youtube do jornalista e rebateu críticas sobre o casamento de 13 anos com Amilcare Dallevo, 59 anos, dono da RedeTV.

A apresentadora falou que foi acusada de dar o golpe do baú e até da barriga. “Demorei sete anos para ter um filho com ele. Formei uma família tão linda, tão abençoada, me orgulho tanto disso. Quando conheci o Amilcare, ele já era separado. Não destruí casamento de ninguém”, afirmou.

“Tenho um relacionamento limpo. Super honesto. O que causa estranheza? A diferença de idade, de mais de 20 anos, talvez? Sempre me interessei por gente mais velha. Meu marido me respeita, gosta de mim, me ama, a gente se dá bem, cuida de mim. Que mulher que não se apaixona? Só se for mulher de malandro. Não sou mulher de malandro, sou mulher princesa”, completou.

Veja o vídeo:

Fonte: Vírgula UOL