Daniel procura novo parceiro para formar dupla sertaneja e rodar o país

Daniel

Após 20 anos em careira solo, Daniel surpreendeu os fãs comunicando que está procurando um novo parceiro para formar uma dupla sertaneja. Em vídeo pelo Instagram, o cantor explicou:

“Pode parecer inesperado e repentino para os fãs que me acompanham há tanto tempo, mas estou em um novo momento e percebi que é chegada a hora de encontrar um parceiro para rodar o país afora. Está mais do que na hora de encontrar um novo parceiro de estrada”.

O cantor ainda pediu ajuda e dica dos fãs para encontrar o novo parceiro. Confira abaixo:

Tudo bom, pessoal? Queria compartilhar uma novidade com vocês que estão sempre me acompanhando, e contar com a ajuda de cada um nessa nova história que vai surgir. Obrigado pelo apoio de sempre

Uma publicação compartilhada por Daniel (@cantordaniel) em 18 de Set, 2018 às 7:07 PDT

Nomes engraçados de duplas sertanejas:

Sorriso e Sincero

Créditos: Reprodução

Galã e Granfino

Créditos: Reprodução

Jacklane e Manda Brasa

Créditos: Reprodução

Simpatia e Gente Fina

Créditos: Reprodução

Marlboro e Hollywood

Créditos: Reprodução

Redator e Jornalista

Créditos: Reprodução

Canário e Passarinho

Créditos: Reprodução

Insdustrial e Fazendeiro

Créditos: Reprodução

Perito e Paquera

Créditos: Reprodução

Atleta e Treinador

Créditos: Reprodução

Cativante e Continente

Créditos: Reprodução

Conde e Drácula

Créditos: Reprodução

Patrão e Funcionário

Créditos: Reprodução

Advogado e Engenheiro

Créditos: Reprodução

Feitiço e Feiticeiro

Créditos: Reprodução

Praião e Prainha

Créditos: Reprodução

Susto e Rodrigo

Créditos: Reprodução

Preferido e Prediteto

Créditos: Reprodução

Alvarenga e Ranchinho

Créditos: Reprodução

Belmonte e Amaraí

Créditos: Reprodução

Caçula e Marinheiro

Créditos: Reprodução

Monetário e Financeiro

Créditos: Reprodução

Peito de Aço e Solteirinho

Créditos: Reprodução

V.J. e Wanderil

Créditos: Reprodução

Léo Canhoto e Robertinho

Créditos: Reprodução

André e Andrade/ Carlito e Badui

Créditos: Reprodução

Catui

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL