Daniel Boaventura e Andréa Beltrão posam como Silvio Santos e Hebe Camargo

Andréa Beltrão e Daniel Boaventura começaram as gravações do filme sobre a vida Hebe Camargo.

O ator compartilhou em seu Instagram uma foto em que aparece caracterizado como Silvio Santos, enquanto a atriz surge como a protagonista.

“Ontem filmei minha participação no filme ‘Hebe’ com a talentosíssima Andréa Beltrão interpretando nossa eterna ‘gracinha’ e com a direção do querido Maurício Farias (‘A Grande Família’, ‘Tapas & Beijos’)”, afirmou.

Daniel ainda agradeceu: “Obrigado, equipe pela experiência, foi especial fazer parte da trajetória de sucesso da querida, irreverente e sincera Hebe Camargo. Além de ser uma honra interpretar o Silvio Santos, um ícone da nossa TV e um exemplo de garra, determinação e criatividade”, escreveu na legenda da imagem.

Fonte: Vírgula UOL