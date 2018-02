Dani Souza e filho de Bonner ‘perdem cabeça’ em mania do verão

Reprodução/Instagram “Perder a cabeça”, nova mania

A nova mania das redes sociais é postar foto brincando de “perder a cabeça”. A onda começou com Munik Nunes, que ganhou a 16ª edição do Big Brother Brasil.

Munik fez a foto com o marido, Anderson Felício. Dani Souza, a Mulher Samambaia, por sua vez, fez a foto com seu empresário, Sergio Tristão.

Por fim, Vinicius, filho de William Bonner e Fátima Bernardes entrou no jogo e postou a imagem com a namorada.

“Perder a cabeça”, hit do verão

Munik Nunes e Anderson Felício

Créditos: Reprodução/Instagram

Dani Souza e Sérgio Tristão

Créditos: Reprodução/Instagram

Thalita Martins e Vinícius Bonemer

Créditos: Reprodução/Instagram

Créditos: Reprodução/Instagram

Fonte: Vírgula UOL