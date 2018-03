Dados oficiais mostram 21 mortes diárias por causas violentas no estado do Rio

Todos os dias, durante o mês de janeiro, morreram 21 pessoas, em média, por causas violentas no estado do Rio. Foram 649 vítimas de homicídios dolosos, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e mortes em confrontos com a polícia. A estatística foi divulgada nesta quinta-feira (1º) pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), ligado à Secretaria de Estado de Segurança Pública (Seseg).

O número da letalidade violenta em janeiro deste ano foi 7,6% maior do que o registrado em igual período de 2017, quando houve 603 casos. Conforme os dados, o que puxou a estatística para cima foram as mortes em confrontos com a polícia. Foram 98 casos em janeiro de 2017 e 154 no mesmo mês deste ano, um crescimento de 57%, em uma média de cinco pessoas mortas por dia em tiroteios com a polícia. Por outro lado, seis policiais civis e militares foram mortos por criminosos em janeiro deste ano.

Outro índice que apresentou forte crescimento no estado foi o do roubo de veículos. Foram 5.286 veículos roubados em janeiro de 2018, contra 4.206 casos no mesmo mês de 2017. Ao mesmo tempo, aumentou o número de veículos recuperados pela polícia: foram 3.695 em janeiro deste ano e 3.149, em igual período do ano passado.

Um tipo de crime que atinge diretamente a população, reforçando a sensação de insegurança, o roubo de rua também deu um salto. Foram 10.952 casos em janeiro deste ano, contra 7.098 no mesmo mês de 2017, um aumento de 54,3%, englobando roubos de celular, roubo em coletivo e roubo a transeunte. Foram 353 roubos de rua por dia, ou 15 por hora, o que dá um roubo a cada quatro minutos.

Os dados completos podem ser acessados na página do ISP na internet.

Fonte: Agência Brasil