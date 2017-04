‘Dado Dolabella enfiou a mão na minha cara e ganhou R$ 2 milhões’, diz Luana Piovani

Com o caso do assédio sexual de José Mayer em voga, Luana Piovani usou seu canal no Youtube para alertar sobre o assunto e referiu a si mesma como exemplo, relembrando o que aconteceu com o agressor: “Dado Dolabella enfiou a mão na minha cara, eu fui para o mundo contar e seis meses depois ele ganhou R$ 2 milhões na ‘A Fazenda’, votados pelo telefone. Pelas pessoas.Vocês imaginam como eu me senti quando Dado Dolabella ganhou R$ 2 milhões depois de ter enfiado a mão na minha cara?“.

A atriz também usou outros casos como exemplo: “Garrincha enchia Elza Soares de porrada e é lembrado como um herói aqui no Brasil. Kadu Moliterno, que já foi meu par romântico, bateu na esposa e continua trabalhando, fazendo novelas, posando com as novas namoradas. Bruno Fernandes, o goleiro… né? Nem o corpo da vítima ele disse onde estava, e foi contratado. Você acha que ele foi ressocializado? Que pagou pelo crime que fez? Porque ele disse que foi um erro, não disse que foi um crime. Ele chama matar uma mulher grávida, pedir para alguém cortar, dar para os cachorros e nem contar onde a menina tá, de erro. E ele tá aqui, dando autógrafo, ganhando um puta salário provavelmente“.

Piovani, que também é conhecida por falar o que pensa, sem medo de represálias, diz que as pessoas não podem eleger um ‘Judas’ nessas horas (se referindo a José Mayer) pois casos de assédio sempre aconteceram, e acha importantíssimo que o assunto está sendo tratado com seriedade. “Olha, não foi o primeiro assédio e com certeza não será o último. O que acho genial de ter acontecido agora, sobre o assédio da figurinista, é que ela rompeu o silêncio, ela falou. Porque o que mais tem é assédio o tempo todo em ambiente de trabalho, em ambiente de subalterno. O cara tem mais poder que você e ele vai tirar proveito disso“, diz no vídeo, e continua: “Assédio, essas histórias machistas e misóginas, é o que a gente mais tem. A gente precisa quebrar o silêncio, tomar as rédeas das nossas vidas pelas mãos em todas as empresas, em todos os lugares. Temos que romper o silêncio e não aceitar esse lugar de vítima. Temos que falar, denunciar e registrar. Só então isso vai começar a diminuir“.

Assista abaixo. O assunto sobre assédio começa aos 15 minutos do vídeo:

Fonte: Vírgula UOL