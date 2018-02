Dado Dolabella é fotografado pela 1ª vez dentro da prisão

(Foto: reprodução/TV Fofocalizando)

Dado Dolabella foi fotografado pela primeira vez dentro da cadeia. Uma imagem divulgada nesta tarde de quarta, 21, pela TV Fofocalizando, mostra o ator sem camisa, de bermuda, chinelo e torcendo uma roupa no pátio da prisão.

Preso desde o dia 5 de fevereiro, no 33º Distrito Policial, em Pirituba, São Paulo, Dado cumpre pena pelo não pagamento da pensão alimentícia de um dos seus três filhos, fruto do relacionamento que teve com Fabiana Vasconcelos. A dívida é de R$196 mil.

Dado Dolabella na prisão

