Cypress Hill sobre shows com DJ dos Beastie Boys: ‘Estamos mais poderosos’

(Foto: UTA divulgação) Cypress Hill com Mix Master Mike

Leia maisKasabian não deixa ninguém parado em 1º show solo em São …Lana Del Rey critica Kanye West por apoio a Trump: ‘você precisa …

Conhecidos do público brasileiro, o Cypress Hill, um dos maiores nomes do rap mundial, volta ao país para apresentações dia 9 de outubro no Opinião, em Porto Alegre, 10 no Espaço das Américas, em São Paulo e 11 no Hub RJ, no Rio de Janeiro. Só que desta vez o trio norte-americano traz um plus pra lá de especial na formação: Mix Master Mike, DJ do cultuado grupo Beastie Boys.

Em conversa com o Virgula, o rapper Sen Dog explica melhor sobre essa parceria de peso: “Mix Master Mike é um dos melhores DJs do mundo e trouxe elementos que nunca tivemos no Cypress Hill. A nossa energia é outra nos shows, estamos mais poderosos. Foi um upgrade trazê-lo para a banda e está sendo um prazer excursionar com ele, pois somos fãs e velhos amigos dos Beastie Boys”.

Para as apresentações, o rapper adianta: “O Brasil é um dos nossos lugares preferidos. Vamos cantar todos os clássicos como ‘Insane In The Brain’, ‘How I Could Just Kill A Man’, ‘I Ain’t Goin’ Out Like That’, ‘Superstar’ e também algumas do novo álbum ‘Elephants on Acid’, que lançamos na semana passada”. Pelo telefone, continua: “Penso que desta vez será diferente. Será melhor. Temos Mix Master Mike e músicas novas no repertório”.

Sobre o novo álbum, Elephants on Acid, que traz uma sonoridade mística e psicodélica, Sen Dog se mostra empolgado: “É um dos álbuns mais fortes que já fizemos. Tem todos os elementos clássicos do hip hop, mas não é como um Cypress Hill das antigas. É algo novo. Esse trabalho mostra o nosso crescimento como músicos”.

Segundo ele, esse crescimento se deve ao fato de que os integrantes do Cypress Hill têm participado de projetos paralelos de sucesso. Enquanto Sen Dog é vocalista na banda pesada Powerflo, que tem integrantes do Biohazard, Downset e Fear Factory, B-Real canta no Prophets of Rage ao lado de membros do Rage Against The Machine e Public Enemy.

“Durante toda a minha vida me dediquei ao Cypres Hill, então é bom estar em outro projeto para não enlouquecer, pois também gosto de coisas diferentes”, diz Sen Dog. “Eu aprendo muito sobre mim mesmo tocando no Powerflo, gravando e viajando com pessoas novas, mas que também são velhos amigos. Sabe, tenho crescido muito como pessoa estando na banda”.

E, no que o Powerflo e o Prophets of Rage influenciam no novo álbum do Cypress Hill? “Quando fomos gravar ‘Elephants on Acid’, chegamos ao estúdio com novas experiências, muito mais empolgados e cada um de nós dando 100% no álbum, pelo fato de termos tocado com outras pessoas. É bom para nós como músicos e todos saem ganhando”, finaliza.

Em São Paulo, os brasileiros Emicida e Pavilhão 9 fazem os shows de abertura.

SERVIÇO:

Cypress Hill feat. Mix Master Mike em Porto Alegre

Local: Opinião – José do Patrocínio, 834

Data: 9 de outubro (terça-feira)

Horário: a partir das 22h

Abertura da casa: 20h

Classificação: 16 anos

Ingressos: www.blueticket.com.br

Cypress Hill feat. Mix Master Mike + Emicida e Pavilhão 9 em São Paulo

Local: Espaço das Américas – Rua Tagipurú, 795 – Barra Funda

Data: 10 de outubro (quarta-feira)

Horário: a partir das 22h

Abertura da casa: 20h

Classificação: 18 anos

Ingressos: www.eventim.com.br

Cypress Hill feat. Mix Master Mike no Rio de Janeiro

Local: Hub RJ – Av. Professor Pereira Reis, 50

Data: 11 de outubro (quinta-feira)

Horário: a partir das 22h

Abertura da casa: 20h

Classificação: 18 anos

Ingressos: www.eventim.com.br

Shows mais esperados de 2018:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Vance Joy

5 de outubro em São Paulo e 6 no Rio de Janeiro

Créditos: reprodução

Peter Murphy

7 de outubro em São Paulo

Créditos: reprodução

Roger Waters

9 de outubro em São Paulo, 13 em Brasília, 17 em Salvador, 21 em Belo Horizonte, 24 no Rio de Janeiro, 27 em Curitiba e 30 em Porto Alegre.

Créditos: reprodução

Cypress Hill

9 de outubro em Porto Alegre, 10 em São Paulo e 11 no Rio de Janeiro

Créditos: reprodução

Peter Hook & The Light

10 de outubro em São Paulo

Créditos: reprodução

Camila Cabello

11 de outubro em Porto Alegre, 13 em Uberlândia, 14 em São Paulo e 16 em Curitiba (Z Festival)

Créditos: reprodução

Franz Ferdinand

11 de outubro em Curitiba, 12 em São Paulo e 13 em Natal

Créditos: reprodução

Nick Cave and The Bad Seeds

14 de outubro em São Paulo

Créditos: reprodução

Celebrating David Bowie

19 de outubro em São Paulo

Créditos: reprodução

Against Me

19 de outubro em Curitiba, 20 em São Paulo e 21 em Natal

Créditos: reprodução

Shakira

21 de outubro em São Paulo e 23 em Porto Alegre

Créditos: reprodução

Max e Iggor Cavalera

31 de outubro em Belo Horizonte, 3 de novembro em São Paulo e 4 em Porto Alegre

Créditos: divulgação

Barbagallo

2 de novembro em Belém (Se Rasgum), 4 em São Paulo (Balaclava Fest) e 17 em Recife (TNT Energy Drink Apresenta: No Ar Coquetel Molotov)

Créditos: divulgação

Mercury Rev

4 de novembro (Balaclava Festival)

Créditos: reprodução

Warpaint

4 de novembro (Balaclava Festival)

Créditos: reprodução

Judas Priest

8 de novembro em Curitiba, 10 em São Paulo, 11 no Rio de Janeiro e 14 em Belo Horizonte (Solid Rock)

Créditos: reprodução

Alice in Chains

8 de novembro em Curitiba, 10 em São Paulo e 11 no Rio de Janeiro (Solid Rock)

Créditos: reprodução

Built to Spill

8 de novembro em Belo Horizonte e 9 em São Paulo

Créditos: divulgação

Arch enemy

9 de novembro em Porto Alegre, 11 em Fortaleza, 14 em Manaus, 16 no Rio de Janeiro e 17 em São Paulo (Liberation Fest)

Créditos: reprodução

Kreator

9 de novembro em Porto Alegre, 11 em Fortaleza, 14 em Manaus, 16 no Rio de Janeiro e 17 em São Paulo (Liberation Fest)

Créditos: reprodução

Azealia Banks

10 de novembro no Rio de Janeiro, 11 em Curitiba, 14 em Fortaleza, 15 em Recife e 16 em São Paulo

Créditos: reprodução

The Rasmus

11 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

MGMT

13 de novembro em Porto Alegre, 14 no Rio de Janeiro e 15 em São Paulo (Popload Festival)

Créditos: divulgação

Connan Mockasin

14 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Blondie

15 de novembro em São Paulo (Popload Festival)

Créditos: reprodução

Lorde

15 de novembro em São Paulo (Popload Festival)

Créditos: reprodução

At The Drive In

15 de novembro em São Paulo (Popload Festival), 17 no Rio de Janeiro e 18 em Porto Alegre

Créditos: reprodução

Thee Oh Sees

29 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Pennywise

29 de novembro em Fortaleza, 30 no Rio de Janeiro e 1 de dezembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Morrissey

30 de novembro no Rio de Janeiro e 2 de dezembro em São Paulo

Créditos: reprodução

L7

1 de dezembro no Rio de Janeiro e 2 em São Paulo

Créditos: reprodução

Shows internacionais do 2º semestre

Créditos: montagem

Vance Joy

5 de outubro em São Paulo e 6 no Rio de Janeiro

Créditos: reprodução

Peter Murphy

7 de outubro em São Paulo

Créditos: reprodução

Roger Waters

9 de outubro em São Paulo, 13 em Brasília, 17 em Salvador, 21 em Belo Horizonte, 24 no Rio de Janeiro, 27 em Curitiba e 30 em Porto Alegre.

Créditos: reprodução

Cypress Hill

9 de outubro em Porto Alegre, 10 em São Paulo e 11 no Rio de Janeiro

Créditos: reprodução

Peter Hook & The Light

10 de outubro em São Paulo

Créditos: reprodução

Camila Cabello

11 de outubro em Porto Alegre, 13 em Uberlândia, 14 em São Paulo e 16 em Curitiba (Z Festival)

Créditos: reprodução

Franz Ferdinand

11 de outubro em Curitiba, 12 em São Paulo e 13 em Natal

Créditos: reprodução

Nick Cave and The Bad Seeds

14 de outubro em São Paulo

Créditos: reprodução

Celebrating David Bowie

19 de outubro em São Paulo

Créditos: reprodução

Against Me

19 de outubro em Curitiba, 20 em São Paulo e 21 em Natal

Créditos: reprodução

Shakira

21 de outubro em São Paulo e 23 em Porto Alegre

Créditos: reprodução

Max e Iggor Cavalera

31 de outubro em Belo Horizonte, 3 de novembro em São Paulo e 4 em Porto Alegre

Créditos: divulgação

Barbagallo

2 de novembro em Belém (Se Rasgum), 4 em São Paulo (Balaclava Fest) e 17 em Recife (TNT Energy Drink Apresenta: No Ar Coquetel Molotov)

Créditos: divulgação

Mercury Rev

4 de novembro (Balaclava Festival)

Créditos: reprodução

Warpaint

4 de novembro (Balaclava Festival)

Créditos: reprodução

Judas Priest

8 de novembro em Curitiba, 10 em São Paulo, 11 no Rio de Janeiro e 14 em Belo Horizonte (Solid Rock)

Créditos: reprodução

Alice in Chains

8 de novembro em Curitiba, 10 em São Paulo e 11 no Rio de Janeiro (Solid Rock)

Créditos: reprodução

Built to Spill

8 de novembro em Belo Horizonte e 9 em São Paulo

Créditos: divulgação

Arch enemy

9 de novembro em Porto Alegre, 11 em Fortaleza, 14 em Manaus, 16 no Rio de Janeiro e 17 em São Paulo (Liberation Fest)

Créditos: reprodução

Kreator

9 de novembro em Porto Alegre, 11 em Fortaleza, 14 em Manaus, 16 no Rio de Janeiro e 17 em São Paulo (Liberation Fest)

Créditos: reprodução

Azealia Banks

10 de novembro no Rio de Janeiro, 11 em Curitiba, 14 em Fortaleza, 15 em Recife e 16 em São Paulo

Créditos: reprodução

The Rasmus

11 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

MGMT

13 de novembro em Porto Alegre, 14 no Rio de Janeiro e 15 em São Paulo (Popload Festival)

Créditos: divulgação

Connan Mockasin

14 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Blondie

15 de novembro em São Paulo (Popload Festival)

Créditos: reprodução

Lorde

15 de novembro em São Paulo (Popload Festival)

Créditos: reprodução

At The Drive In

15 de novembro em São Paulo (Popload Festival), 17 no Rio de Janeiro e 18 em Porto Alegre

Créditos: reprodução

Thee Oh Sees

29 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Pennywise

29 de novembro em Fortaleza, 30 no Rio de Janeiro e 1 de dezembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Morrissey

30 de novembro no Rio de Janeiro e 2 de dezembro em São Paulo

Créditos: reprodução

L7

1 de dezembro no Rio de Janeiro e 2 em São Paulo

Créditos: reprodução

Shows internacionais do 2º semestre

Créditos: montagem

Mais galerias

10 coisas legais do Porão do Rock 2018

Cardi B

Kasabian em São Paulo

Mais galerias

10 coisas legais do Porão do Rock 2018

Cardi B

Kasabian em São Paulo

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1260327’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL