Curvas à mostra: mulher é expulsa de piscina por vestir ‘maiô inapropriado’

Para muitas mulheres, vestir uma roupa de banho, seja ela um maiô ou um biquíni, está longe de ser fácil ou mesmo confortável. A insegurança é comum a todas, principalmente àquelas que estão fora do “padrão” de corpo magro e atlético que vemos estampados em tantas revistas femininas mundo afora.

Vencer a insegurança, portanto, já é difícil. Imagine, então, ser acusada de “seduzir” homens e adolescentes só por vestir uma roupa de banho como qualquer outra. Maluco, não é mesmo? Maluco e real, como prova o relato da norte-americana Tori Jenkins.

Na última semana, ela resolveu tomar um banho de piscina na área de lazer do apartamento onde vive com o noivo, Tyler Newman. Ela usava um maiô cor-de-rosa normal, desses que blogueiras fitness e celebs como Kendall Jenner usam e abusam.

O divertimento durou pouco. Duas moradoras do condomínio abordaram a jovem de 20 anos e disseram que sua roupa era extremamente inapropriada para aquele local, de acordo com as regras de utilização do espaço. Tori não podia acreditar no que estava acontecendo.

Tyler fez um desabafo sobre o ocorrido em seu Facebook, com fotos da peça que a noiva estava vestindo.

Segundo ele, as mulheres disseram que Tori não tinha um corpo apropriado para usar aquele maiô, pois era muito “curvilínea” e acabaria provocando os demais moradores do sexo masculino. Sim, duas mulheres falaram isso.

“Eu acredito que Tori seja a mulher mais linda do mundo, mas eu também a respeito demais. Jamais faria com que ela ou outra mulher se sentisse menor por conta das roupas que gosta de vestir”, afirmou o noivo.

O post já tme mais de 10 mil likes e 13 mil comentários. Apesar da repercussão, Tori diz que está recebendo muitos comentários e recados positivos, todos indignados com a situação à qual ela foi exposta.

Veja o relato abaixo:

Fonte: Vírgula UOL