Curto-circuito causou princípio de incêndio em plenário da Câmara

Polícia Civil do DF fará perícia no plenário da Câmara, após princípio de incêndioMarcelo Camargo/Agência Brasil

A perícia inicial do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal constatou que um curto-circuito em uma das luminárias do teto do plenário foi a causa do princípio de incêndio hoje (25) na Câmara dos Deputados. Algumas faíscas caíram e provocaram o fogo sobre quatro poltronas. O plenário continua isolado e passará por perícia, da Polícia Civil do DF no período da tarde.

As chamas causaram a interdição do Salão Verde e do Comitê de Imprensa da Casa. O fogo foi percebido por volta das 6h30 por um plantonista do Departamento Técnico, que acionou imediatamente a Brigada de Incêndio da Câmara.

Segundo a assessoria de imprensa da Casa, o fogo foi contido em menos de cinco minutos.

Fonte: Agência Brasil