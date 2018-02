Cursando Medicina, ex-BBB Fani Pacheco posta foto de jaleco com colegas de turma

Reprodução/Instagram Fani Pacheco posa com colegas do curso de Medicina

Pode ser que você não saiba, mas a ex-BBB Fani Pacheco é aluna aplicada. A modelo plus size está cursando Medicina em uma faculdade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Na última segunda (19), ela postou uma foto com sua turma e falou sobre o sonho de ser médica.

“Aula de anatomia do crânio com minha turma querida e meu professor do coração, @henrique_anatomia. Muita força a todos nós! Afinal, realizar um sonho, superar nossas dificuldades acadêmicas, pessoais, profissionais e psicológicas não é fácil. E se fosse fácil não seria vida em todos os sentidos”, escreveu.

Reprodução/Instagram Fani agora é modelo plus size

Segundo o jornal Extra, Fani tem o desejo de se tornar médica psiquiatra. O sonho dela é tratar de pacientes com distúrbios psicológicos, como era o caso de sua mãe, diagnosticada com Esquizofrenia.

Plus size, Fani Pacheco faz ensaio sensual

Fonte: Vírgula UOL