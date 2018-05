Cunhado de Miley Cyrus, Chris Hemsworth dança “Wrecking Ball” com os filhos e o vídeo é demais

Chris Hemsworth

Chris Hemsworth divertiu seus fãs no Instagram ao mostrar um pouco da “gravação” de um clipe que tentava fazer com os filhos em sua casa. A música escolhida? Wrecking Ball, de Miley Cyrus.

E para quem não sabe, o protagonista de Thor é cunhado de Miley, já que a cantora é noiva de seu irmão Liam. “O que começou como um clipe inovador, terminou como um ataque selvagem por um covarde cão. Nunca trabalhe com crianças ou animais”, afirmou.

Ah, e Miley viu a versão do clipe feito por seu cunhado e repostou em seu Stories e no Twitter, com vários emojis de coração. Fofa, né?!

Chris Hemsworth é pai de Tristan e Sasha, de quatro anos, e India, de seis anos. Todos fruto do casamento com Elsa Pataky.

@chrishemsworth pic.twitter.com/Z2PJqEkRdr

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 24 de maio de 2018

Fonte: Vírgula UOL