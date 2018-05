Crise pra quem? Pelo jeito não pra Fernanda Tedeschi, cunhada de Michel Temer.

Enquanto o Brasil mergulha no caos graças a greve dos caminhoneiros e os combustíveis desaparecem dos postos, mesmo a preços astronômicos. a irmã mais nova de Marcela Temer ironizou toda a situação.

Em seu Instagram, que agora está fora do ar, ela postou um vídeo em que exibia o marcador de combustível de seu carro no limite máximo. A legenda? “Ostentação”.

Fonte: Vírgula UOL