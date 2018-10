Cumbica ganha ligação direta por trem até o centro de São Paulo

O Aeroporto Internacional de Cumbica ganhou, nesta terça-feira (16), uma linha expressa com viagens diretas e sem paradas partindo da Estação da Luz, no centro de São Paulo.

O serviço Airport Express oferece cinco viagens diárias de ida e volta em horários determinados.

O primeiro trem parte às 10h da Estação da Luz; o segundo, ao meio-dia; o terceiro, às 14h; o quarto, às 16h; e o último, às 22h. No sentido Aeroporto-Luz, o primeiro trem sai às 9h, depois às 11h, 13h, 15h e, por último, às 21h.

O bilhete custa R$ 8 e pode ser adquirido nas duas estações. O serviço de embarque e desembarque será realizado em plataformas exclusivas.

O passageiro também conta com o serviço Connect desde , mas com paradas entre cinco estações e saída da Estação Brás (Linha 13 da CPTM) até o Aeroporto de Guarulhos. A tarifa é o mesmo do sistema, R$ 4.