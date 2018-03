Cultura reabre edital do 1º Festival de Lambadão de MT

Após a suspensão do edital do 1º Festival de Lambadão, por falta de inscritos, a Secretaria de Estado de Cultura apresenta a nova publicação reformulada e simplificada. Entre as principais mudanças está o local do evento, que será em Cuiabá, com apenas uma edição, no entorno do Arena Pantanal, onde serão premiados seis grupos de música e dança, além de um prêmio de melhor composição.

O edital selecionará uma Organização da Sociedade Civil – OSC para celebrar um Termo de Colaboração, em regime de mútua cooperação, para a gestão e produção do festival. A OSC será responsável pelo regulamento para o chamamento das bandas e júri técnico.

As regras e os prazos referentes à participação de bandas de música e grupos de dança no 1º Festival de Lambadão de Mato Grosso serão definidas em fase posterior, em conjunto com a Secretaria de Estado de Cultura.

Premiação

Serão selecionadas pelo júri técnico artístico até 12 bandas de música e seis grupos de dança para apresentação no festival.

Todas as bandas e os grupos de dança selecionados pelo júri receberão cachê pela participação no evento. Serão R$ 5 cinco mil para as bandas de música e grupos de dança.

As bandas de música, grupos de dança e autor da melhor composição musical serão premiados conforme avaliação a ser definida em regulamento aprovado pela SEC, com o valor total de R$ 60 sessenta mil reais, que será distribuído da seguinte forma:

Bandas musicais: 1º Lugar: R$ 15 mil; 2º Lugar: R$ 10 mil; 3º Lugar: R$ 5 mil.

Grupo de Dança: 1º Lugar: R$ 12 mil; 2º Lugar: R$ 6 mil; 3º Lugar: R$ 4 mil.

Melhor Composição Musical: premiação será para o autor terá prêmio único de R$ 8 mil para o 1º Lugar.

O OSC interessada deverá comprovar experiência no gerenciamento de empreendimentos na mesma área em questão ou em similares.

O processo de seleção da OSC será realizado por uma Comissão de Seleção, composta por servidores da SEC, designada pelo secretário de Estado de Cultura e publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e no site da SEC. O processo seletivo será composto de uma única fase para qualificação técnica e habilitação jurídica e fiscal. Confira o chamamento completo aqui!