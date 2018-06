Cultuado festival nova-iorquino, Brasil Summerfest terá 1ª edição em São Paulo

(Foto: Tomas Arthuzzi) Xenia França

No dia 23 de junho, o cultuado festival nova-iorquino Brasil Summerfest chega a São Paulo pela 1ª vez. O evento será realizado na Casa Natural Musical e contará com shows de Xenia França, Tiê e Negro Leo.

Em Nova York, o Brasil Summerfest acontece há oito anos e é responsável por levar um pouco da cultura e da música brasileira aos EUA. Elza Soares, Nação Zumbi, Lenine, Criolo e Liniker e os Caramelows são apenas alguns artistas que já se apresentaram por lá. Neste ano, o festival acontece de 29 de julho a 12 de agosto no Central Park e em outras casas emblemáticas de Manhattan.

Nomes como Rodrigo Amarante, BaianaSystem, Hamilton de Holanda, Roberta Sá, Badi Assad, Ava Rocha e Bruno Capinam vão se apresentar na edição norte-americana do Brasil Summerfest, além de Xenia França, Tiê e Negro Leo, artistas que estão na versão brasileira do festival.

Uma ótima oportunidade de assistir a shows que vão conquistar a Terra do Tio Sam em breve.

SERVIÇO:

Brasil Summerfest – com Xenia França, Tiê e Negro Leo

Data: 23/06/2018 – Sábado

Local: Casa Natura Musical – Rua Artur de Azevedo, 2134 – Pinheiros

Horário: 21h30

Abertura dos portões: 20h00

Classificação etária: 12 anos. Menores de 12 anos entram acompanhados dos pais ou responsáveis.

Ingressos: R$ 25,00 a R$ 50,00 – www.casanaturamusical.com.br

