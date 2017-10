Cuiabá terá rotas alternativas no trânsito a partir de terça-feira

A capital Cuiabá ganhará diversas rotas alternativas para o tráfego de veículos a partir de terça-feira (31.10), às 5h, devido ao início da interdição total do entroncamento entre as rodovias Helder Candia (MT-010) e Emanuel Pinheiro (MT-251), na saída para Rosário Oeste e Chapada dos Guimarães, respectivamente.

A interdição é necessária para o avanço das escavações da construção de uma nova trincheira de 365 metros. A obra é executada pelo Governo de Mato Grosso, por meio do programa Pró-Estradas, conduzido pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra).

Para assegurar uma maior fluidez do trânsito no período de obras, foi elaborado um plano de rotas alternativas. Os motoristas deverão ficar atentos a sinalização e também dirigir seguindo as placas de orientação. As novas vias entrarão em funcionamento no dia 31 de outubro.

“O Governo do Estado tem trabalhado para minimizar o impacto das obras na vida do cidadão. Neste momento, estamos sinalizando todas as rotas para facilitar a trafegabilidade dos veículos. Interessante que o motorista procure conhecer as rotas já nesta semana”, afirmou o superintendente de Obras da Sinfra, Diogo Menezes. O plano foi elaborado pela Sinfra em parceria com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob).

Mapa e Aplicativo

Com o intuito de facilitar o entendimento das novas rotas, a Sinfra divulgou hoje um mapa que apresenta as rotas. Na arte, o cidadão conseguirá saber por onde deverá trafegar durante a execução das obras da trincheira. Nas novas rotas, tem sido feito os serviços de adequação, assim como de asfaltamento e sinalização vertical e horizontal.

Quem quiser saber mais detalhes, pode conferir de forma interativa um aplicativo criado pela Sinfra com todas as rotas georreferenciadas que serão descritas no texto da matéria. Para acessar a aplicação online, basta clicar no link. A aplicação está localizada dentro do GeoPortal da Sinfra.

O portal é uma ferramenta inovadora que transforma dados e mapas interativos em informações estratégicas que resultam em ações voltadas à melhoria da infraestrutura. O conteúdo do GeoPortal está disponível não somente para Desktop, mas também para Tablet ou Smart Phone com qualquer sistema operacional.

ROTAS – ESTRADA DA CHAPADA

Para quem está trafegando pela Avenida do CPA, existem duas opções para ter acesso à Estrada da Chapada.

– Utilizar a Avenida do INPE (entrada próximo ao 13ª Brigada de Infantaria do Exército), passando pelo bairro Jardim Vitória, até chegar a MT-251.

– Virar na Avenida José Estevão Torquato da Silva (perto do Batalhão da Polícia Militar) e seguir até o trevo da Fundação Bradesco.

Moradores dos condomínios às margens da Estrada da Chapada:

– Usar a Avenida do INPE, ou a Avenida que corta o Jardim Vitória ou seguir as vias alternativas por dentro do bairro Residencial Paiaguás.

– Pegar o acesso criado próximo a Fundação Bradesco para dirigir por dentro dos Florais e chegar até a Estrada da Guia.

Servidores públicos do Governo

– O motorista que sai do Centro Político Administrativo (CPA) rumo à Estrada da Chapada deve seguir pelo bairro Residencial Paiaguás ou pela Avenida do INPE, que tem acesso perto do Fórum de Cuiabá.

Chegando de viagem pela MT-251

– Acesso a Miguel Sutil pode ser pelo Rodoanel que está passando por obras do DNIT.

– Acesso a Av. do CPA pode ser virando próximo a Fundação Bradesco pelo bairro Jardim Vitória

Para quem está chegando à Capital trafegando pela MT-010, vindo da região Médio-Norte, a melhor alternativa é entrar no Rodoanel, passando pela Av. Antártica, até chegar a Av. Miguel Sutil.

– O Rodoanel também pode ser utilizado pelo motorista que trafega pela Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251). O Dnit realiza uma obra neste momento no Rodoanel, portanto o motorista deve ficar atento.

ROTAS | ESTRADAS DA GUIA

Os moradores que vivem perto da MT-010 podem usar uma rota construída próximo ao colégio Plural, passando por dentro do bairro Despraiado. A rota ligará a MT-010 até a Av. República do Líbano ou até a Av. Miguel Sutil.

No acesso que liga a Avenida República do Líbano à Estrada da Guia, o desvio também será feito por dentro do bairro Despraiado.

O motorista que sai do Centro Político Administrativo (CPA) rumo à MT-010 deve seguir pelo bairro Despraiado.

A população também pode utilizar o acesso entre a Estrada da Guia e a Estrada da Chapada, passando pela via que corta a região dos Florais, e chegando até próximo a Fundação Bradesco.

O acesso que liga a Avenida República do Líbano à Estrada da Chapada, o desvio será feito pelo bairro Residencial Paiaguás

A Sinfra manterá acesso local aos empreendimentos da região, como escolas, mercados e outros.

Trincheira

A nova trincheira, que estará localizada no entroncamento das duas pistas estaduais (MT-251/010), terá 365 metros de comprimento com 7.311 m² no total. Até o momento, foram escavados mais de 30% da futura trincheira. Serão investidos um pouco mais de R$ 20 milhões na obra. Os recursos são do Pró-Turismo, programa ligado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec). Obra deve ser entregue no final de 2018.

Duplicações

Paralelo à obra da trincheira, o Governo de Mato Grosso também está executando a obra de duplicação de 4,9 km da Estrada da Guia. A obra segue em ritmo acelerado, e, neste momento já começa a ser aplicada a primeira camada do asfalto novo e vem sendo realizado os serviços de base e sub-base da pista.

A duplicação da Estrada da Guia segue o mesmo conceito da que é executada nos 3,6 km da Estrada da Chapada (MT-251), do entroncamento com a MT-010 (Atacadão) ao trevo de acesso ao bairro Jardim Vitória (Fundação Bradesco). Ou seja, pista duplicada com ciclovia ao centro.

Orçada em pouco mais de R$ 30 milhões em recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), a expectativa da Sinfra é concluir a obra da Estrada da Guia até o final de 2018. Já a duplicação da Estrada da Chapada deve ser encerrada em 2017. Nos dois casos, serão duas pistas com três faixas de rolamento com 3,5 metros de largura, ciclovia localizada no canteiro central, e cinco metros de calçada em cada lado da via.