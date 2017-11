Cuiabá está entre as 12 capitais que reduziram homicídios no país

Cuiabá registrou queda de 16,2% nos casos de homicídios dolosos – com intenção de matar – no ano de 2016 em comparação com 2015. É o sexto maior índice de redução do país. Das 27 capitais brasileiras, apenas 12 conseguiram reduzir a quantidade de assassinatos no mesmo período. A taxa de homicídios a cada 100 mil habitantes, que era de 40 em 2015, baixou para 33,5. Isso significa que no ano passado houve 196 assassinatos e em 2015 foram registrados 232 casos. A média nacional de redução de homicídios foi de 4,7%.

Na comparação dos crimes violentos letais intencionais – que inclui homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte e roubo seguido de morte – Cuiabá reduziu 14,9% o percentual desses crimes. Treze capitais obtiveram a redução e a capital de Mato Grosso figura em oitavo lugar. Os dados constam no 11º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado segunda-feira (30.10).

O secretário de segurança pública Gustavo Garcia pontua que operações como a “Bairro Seguro” integram as forças de segurança fazendo uma ação qualificada no combate à criminalidade. “Essas operações que são rotineiras foram determinantes para se obter esses resultados”, afirmou.