Cuiabá e Sinop começam a definir o titulo mato-grossense no domingo

Cuiabá e Sinop entram em campo no próximo domingo (30), às 15h, na Arena Pantanal, para começar a definição do titulo Mato-Grossense de 2017. Decidido em duas partidas, sendo a última no Gigante do Norte, os dois melhores times da competição buscam também a classificação para a Copa Verde de 2018, sendo esta vaga somente para o campeão estadual de 2017.

Após a vitória sobre o Luverdense no tempo normal e também nos pênaltis, o Cuiabá está de volta a final do Campeonato Mato-grossense. Depois de ser hexacampeão em 2015, o time comandado por Roberto Fonseca terá que bater o único invicto para voltar a levantar a taça de campeão. Cleberson, autor do gol de cabeça que garantiu o Dourado na decisão, briga pela artilharia do MT 2017. Até o momento o camisa 9 tem cinco gols, dois a menos que Andrezinho, goleador do Sinop.

No Galo do Norte, após duas vitórias contra o Dom Bosco na semifinal, o clima de decisão chegou no Gigantão. Depois de ser campeão em 99, o Sinop quer voltar a levantar a taça dentro de casa e ao lado do seu apaixonado torcedor depois de 18 anos de jejum. Com 80% dos pontos conquistados na competição, o time do treinador Marcos Birigui ainda não sabe o que é derrota no certame estadual. O trio Andrezinho, Jorge Preá e Cabralzinho são responsáveis por 70% dos gols marcados até o momento.

Para este primeiro jogo da decisão, os torcedores do Cuiabá poderão acompanhar o jogo no setor oeste da Arena Pantanal. Já os torcedores do Sinop estarão localizados no lado norte do estádio em Cuiabá.

Com os dois times garantidos na finalíssima do estadual, ambos estão garantidos como representantes de Mato de Grosso na Copa do Brasil 2018. A partir do mês de maio, o Sinop busca o acesso para a série C, enquanto o Cuiabá luta para conquistar um lugar na série B do Campeonato Brasileiro.

A segunda e decisiva partida entre Sinop x Cuiabá será no estádio Gigante do Norte, domingo (07), às 15h. Com Assessoria