Cuiabá Arsenal compartilha tabela de jogos do brasileirão

O Campeonato Brasileiro de Futebol Americano 2017 tem forma, confrontos e datas marcadas para o 2º semestre. A abertura será no dia 1º de julho, a final em 09 de dezembro e contará com a participação de 30 times divididos em 4 conferências regionais (Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste). E pelo Centro-Oeste disputam o Cuiabá Arsenal (MT), Sinop Coyotes (MT), Tubarões do Cerrado (Brasília-DF), Goiânia Rednecks (GO) e Campo Grande Predadores (MS).

A competição terá o total de 95 jogos, sendo 80 na fase regular, 12 nos playoffs regionais e três nos playoffs nacional. E Mato Grosso terá dois representantes na 1ª Divisão do futebol americano brasileiro, o tradicional Cuiabá Arsenal, que disputa a divisão principal desde 2009 e venceu duas vezes, e o Sinop Coyotes, que já disputou a principal em 2012 e 2013, foi para a 2ª Divisão em 2014, 2015 e 2016 e, após ser vice-campeão em 2016, retorna para a elite.

Cada conferência é composta por um número diferente de times e partidas. A Conferência Sul tem sete equipes, Sudeste tem dez, Centro-Oeste tem cinco e Nordeste tem oito. No Centro-Oeste, a fórmula faz todos se enfrentarem na fase regular e os 4 melhores se classificam para as oitavas. O melhor classificado pega o 4º e o 2º melhor recebe o 3º. Os dois vencedores se enfrentam pelas quartas e o campeão avança às semifinais contra o campeão do Nordeste.

De acordo com o presidente da Associação Atlética Cuiabá Arsenal (AACA), Paulo Cesar Machado, os jogos de mando de campo dos cuiabanos serão realizados no Estádio Municipal Aquino Monteiro da Silva, mais conhecido como “Monteirão”, na cidade de Acorizal (65km da capital mato-grossense), com entrada gratuita. Segundo ele, a mudança é resultado da falta de local para jogar em Cuiabá e de uma parceria com a prefeitura de Acorizal.

“O último jogo com público recebido pelo Estádio Presidente Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha, de Cuiabá, foi em 26 de fevereiro de 2015, quando a torcida do Mixto invadiu o gramado e causou tumulto. Desde então, o estádio está interditado. Tem dois anos e quase dois meses e a prefeitura ainda não fez uma reforma de segurança. Sem ter onde jogar, apareceu o prefeito de Acorizal, Clodoaldo Monteiro interessado no esporte como ferramenta de inclusão social de jovens. E nos convidou para jogar em Acorizal”, comenta Paulo Cesar Machado.

Conferência Centro-Oeste

Fase Regular (classificatória)

08 ou 09.07 – Rednecks x Predadores

15 ou 16.07 – Coyotes x Arsenal

29 ou 30.07 – Arsenal x Tubarões

29 ou 30.07 – Predadores x Coyotes

12 ou 13.08 – Arsenal x Predadores

12 ou 13.08 – Tubarões x Rednecks

26 ou 27.08 – Coyotes x Rednecks

26 ou 27.08 – Predadores x Tubarões

09 ou 10.09 – Rednecks x Arsenal

09 ou 10.09 – Tubarões x Coyotes

Playoffs (à definir)

(Com Assessoria)