Cruzeiro e Paraná avançam às oitavas de final da Copa do Brasil

Cruzeiro/MG e Paraná/PR estão nas oitavas de final da Copa do Brasil 2017. Na noite desta quarta-feira, o Tricolor do Vale ficou no 0 a 0 com o Vitória/BA e, como venceu o jogo de ida, garantiu a classificação. A Raposa, por sua vez, foi derrotada pelo São Paulo/SP por 2 a 1. Na somas dos placares, porém, o time mineiro superou o clube paulista por 3 a 2 e está na próxima fase da competição mais democrática do país.

No Mineirão, em Belo Horizonte (MG), o Cruzeiro entrou em campo tranquilo, enquanto o São Paulo precisava abrir ao menos 2 a 0 para levar a decisão para os pênaltis. Com um estilo ofensivo, o Tricolor abriu o placar com 14 minutos de bola rolando. Morato recebeu na esquerda e cruzou para o meio da área. Lucas Pratto subiu bem e abriu o placar com uma bela cabeçada. Até os 35 da etapa inicial, o Tricolor mandou na partida e esteve muito perto do segundo gol, mandando até bola na trave. Na reta final, a Raposa voltou a ter mais controle do jogo e segurou o adversário.

No segundo tempo, o time do Morumbi voltou com a mesma postura. Já os donos da casa resolveram arriscar mais e, aos 14 minutos, chegaram ao empate. Thiago Neves cobrou falta da entrada da área, a bola desviou na barreira e tirou qualquer chance de defesa do goleiro Renan Ribeiro. O clube paulista não se entregou e chegou ao segundo gol aos 33. Rodrigo Caio ajeitou de cabeça, Maicon buscou o domínio e a bola sobrou para Gilberto. O atacante ajeitou o corpo e bateu bem para deixar os visitantes na frente novamente. Precisando de mais um tento para ficar com a vaga, o São Paulo apertou o Cruzeiro até o apito final, mas não conseguiu marcar e a vaga ficou com o time celeste. Agora, a Raposa espera o sorteio para conhecer o próximo adversário na Copa do Brasil.

No Durival Britto, em Curitiba (PR), nada de gols para Paraná e Vitória. Como venceu a ida pelo placar de 2 a 0, o empate foi o suficiente para garantir a equipe paranista nas oitavas de final da competição mais democrática do país. Assim como o Cruzeiro, o Tricolor do Vale também aguarda o sorteio para conhecer a equipe que enfrentará na próxima fase da Copa do Brasil.